Під час обстрілу Києва поліціянти врятували хлопчика із зруйнованої квартири

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Під час обстрілу Києва поліціянти врятували хлопчика із зруйнованої квартири
Двом патрульним вдалося врятувати хлопчика, квартира якого постраждала внаслідок обстрілу
Патрульні допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок

Росіяни в ніч проти 29 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами. Двом патрульним вдалося врятувати хлопчика, квартира якого постраждала внаслідок обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він поінформував, що патрульні працювали на місцях уражень. Вони допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Зокрема, бодікамери зафіксували, як двоє напарників Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, квартира якого була зруйнована.

«Інспектори почули дитячий плач з-під завалів, оперативно розчистили шлях і дістали малого. Далі швидко доправили дитину до карети швидкої та передали медикам», – ідеться у повідомленні.

Цієї жахливої ночі, коли протиповітряна оборона зіткнулася з безпрецедентною навалою – майже шість сотень ворожих безпілотників, – розраховувати лише на автоматизовані системи було неможливо. Проте захисники неба продемонстрували феноменальну майстерність, знищивши понад 90% цієї повітряної армади. Крім того, вони ідеально відпрацювали по балістичних цілях, зупинивши всі чотири випущені «Іскандери».

Як відомо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

