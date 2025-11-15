Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою

Оганес Счанян розказав, що пробув на війні всього день

Окупант на ім’я Оганес Счанян опинився у в’язниці через наркотики. Аби не відбувати покарання в колонії суворого режиму, підписав контракт із Міноборони. Звісно ж, через деякий час він опинився на війні в Україні, де й потрапив до рук ЗСУ. Причому трапилося це в досить кумедний спосіб. Як інформує «Главком», свою історію окупант розповів у проєкті «Хочу найти».

Оганес Счанян розказав, що пробув на війні всього день. Він отримав перше бойове завдання – дійти до певної точки та закріпитися там. Однак групу російських військових завезли «не туди» і викинули прямо під обстріл.

«Ми загубилися і вийшли на позиції ЗСУ. Мого напарника взяли в полон, а я втік куди очі дивляться. Так я прийшов у напівзруйноване село. Там зрозумів, що перебуваю на території України», – розповідає окупант.

Із села Оганесу вдалося вийти до сусіднього міста Борова. Голод не тітка, тож він вирішив купити в магазині поїсти та розплатився… російською картою. Продавчиня була доброзичлива та навіть подарувала окупанту SIM-карту. А опісля повідомила про дивного клієнта, куди слід.

«Я зателефонував дружині, і відразу після цього мене затримали», – розповів Оганес Счанян.

