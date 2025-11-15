Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
Окупант опинився глибоко в українському тилу
фото: скріншот із відео

Оганес Счанян розказав, що пробув на війні всього день

Окупант на ім’я Оганес Счанян опинився у в’язниці через наркотики. Аби не відбувати покарання в колонії суворого режиму, підписав контракт із Міноборони. Звісно ж, через деякий час він опинився на війні в Україні, де й потрапив до рук ЗСУ. Причому трапилося це в досить кумедний спосіб. Як інформує «Главком», свою історію окупант розповів у проєкті «Хочу найти».

Оганес Счанян розказав, що пробув на війні всього день. Він отримав перше бойове завдання – дійти до певної точки та закріпитися там. Однак групу російських військових завезли «не туди» і викинули прямо під обстріл.

«Ми загубилися і вийшли на позиції ЗСУ. Мого напарника взяли в полон, а я втік куди очі дивляться. Так я прийшов у напівзруйноване село. Там зрозумів, що перебуваю на території України», – розповідає окупант.

Із села Оганесу вдалося вийти до сусіднього міста Борова. Голод не тітка, тож він вирішив купити в магазині поїсти та розплатився… російською картою. Продавчиня була доброзичлива та навіть подарувала окупанту SIM-карту. А опісля повідомила про дивного клієнта, куди слід.

«Я зателефонував дружині, і відразу після цього мене затримали», – розповів Оганес Счанян.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Читайте також:

Теги: полон обстріл наркотики окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1361-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року
Сьогодні, 08:16
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
Сьогодні, 07:32
Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян (відео)
Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян (відео)
Вчора, 22:39
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу на столичній Оболоні 14 листопада 2025 року
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
Вчора, 16:14
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
9 листопада, 19:25
Пошкоджений вітрогенератор
Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську
26 жовтня, 00:21
Трамп: Сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося
Трамп: США перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів у Венесуелі
24 жовтня, 00:41
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року
22 жовтня, 08:17
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46

Суспільство

Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua