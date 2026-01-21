Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 січня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 79 окупантів, з яких 45 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, чотири квадроцикли, 58 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, чотири антени противника. Також наші захисники уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію, сім одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Агресор вісім разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку

Два ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Десять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Сергіївки й Новопідгороднього. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Великомихайлівка й Тернувате.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 31 раз атакував позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки, наразі два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.

Нагадаємо, триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.