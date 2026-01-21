Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 січня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 79 окупантів, з яких 45 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, чотири квадроцикли, 58 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, чотири антени противника. Також наші захисники уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію, сім одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор вісім разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Два ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Десять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Сергіївки й Новопідгороднього. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Великомихайлівка й Тернувате.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 31 раз атакував позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки, наразі два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ наступ Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 587 танків
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:50
Ситуація на фронті 13 січня
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
13 сiчня, 22:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 530 танків
Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
10 сiчня, 06:40
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
4 сiчня, 07:59
До Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
2 сiчня, 12:43
РФ вдарила по локомотивному депо
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
1 сiчня, 14:39
Нині триває 1407-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
31 грудня, 2025, 08:17
Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста
Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста
29 грудня, 2025, 19:08
Путін заявив, що Росія досягне своїх військових цілей за допомогою військових дій
ISW: Кремль розповсюджує хибний наратив про руйнування лінії фронту в Україні
23 грудня, 2025, 05:43

Події в Україні

Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждала людина, є руйнування
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждала людина, є руйнування
Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua