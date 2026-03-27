Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати

Розвідка заявила про підтверджені втрати, але частина ракет лишається під питанням

Сполучені Штати можуть впевнено підтвердити знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану за місяць воєнної кампанії. Про це повідомлєя «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами п’яти співрозмовників, США можуть підтвердити знищення приблизно третини іранських ракет. Водночас ще близько третини арсеналу перебуває у невизначеному стані: ракети могли бути знищені, пошкоджені або опинилися під завалами у підземних бункерах і тунелях.

Один із джерел зазначив, що подібна ситуація спостерігається і щодо безпілотних спроможностей Ірану, які також зазнали значних втрат унаслідок ударів.

Ці оцінки частково розходяться із заявами президента США Дональд Трамп, який 26 березня стверджував, що в Ірану залишилось «дуже мало ракет».

Співрозмовники підкреслюють, що точні підрахунки ускладнює відсутність достовірних даних про кількість ракет, які Іран зберігав у підземних сховищах на момент початку війни. За оцінками Ізраїлю, йдеться про близько 2500 ракет, тоді як окремі аналітики називають цифру до 6 тисяч.

За даними Центрального командування США, від початку кампанії 28 лютого американські сили завдали ударів по понад 10 тисячах військових цілей в Ірані. Також повідомляється про знищення близько 92% великих суден іранського флоту.

Окремо Дональд Трамп заявив, що «на прохання Ірану» вирішив відтермінувати удари по енергетичній інфраструктурі країни до 6 квітня.

Водночас, раніше стало відомо, що Тегеран не звертався до Вашингтона з проханням про 10-денне призупинення ударів по своїх енергетичних об’єктах. Посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів. Крім того, за словами посередників, Іран також не надав остаточної відповіді на план з 15 пунктів про припинення війни.