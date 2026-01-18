Сирський розповів, чому РФ не змогла збільшити кількість військ на фронті

Росія має понад 20 млн мобілізаційного ресурсу, однак високі втрати зірвали її плани

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що, попри значно більший мобілізаційний ресурс Росії, країні-агресору не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання на фронті. Як інформує «Главком», про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.

За його словами, мобілізаційний потенціал РФ оцінюється більш ніж у 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона – це підготовлений резерв, який ворог може безпосередньо залучати для доукомплектування військ. Саме це, зазначив Сирський, формально дає Росії перевагу в питаннях чисельності.

Водночас, як наголосив головнокомандувач, навіть після виконання мобілізаційних планів більш ніж на 100% 2025 року ситуація для ворога не змінилася принципово. За цей період російська армія залучила близько 406 тисяч осіб, однак протягом майже пів року чисельність її наступального угруповання залишалася на рівні приблизно 711 тисяч військових.

«Ворог не зміг наростити це угруповання, попри всі мобілізаційні зусилля, через надзвичайно високий рівень втрат», – пояснив Сирський.

За його даними, втрати російських військ за цей час склали близько 419 тисяч осіб, що фактично нівелювало результати мобілізації та не дозволило РФ отримати перевагу на полі бою.