Батьки не встигли на допомогу: у Рівному під час пожежі у квартирі загинув 10-річний хлопчик

Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю

У Рівному внаслідок пожежі в квартирі загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівненської області.

За словам правоохоронців, 60-річний господар оселі, його 51-річна дружина, 14-річний син з інвалідністю та дворічний онук перебували на кухні, коли відчули запах диму, що доносився зі спальні. Батьки почали евакуйовувати дітей. Коли повернулися за 10-річним сином, який спав у кімнаті, врятувати не встигли, адже вогонь швидко охопив приміщення. Малолітній хлопчик загинув.

Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

До будинку також прийшла родичка сім’ї, яка від шоку втратила свідомість. Поліцейські-психологи швидко зреагували та надали жінці допомогу.

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Також із отруєнням до лікарні доставили трьох дітей та жінку із сусідньої квартири, загрози їх життю немає.

Наразі встановлено, що батьки мають восьмеро дітей, п’ятеро з яких повнолітні. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Раніше у Броварському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу в закладі харчування. Загорання сталося рано-вранці, 17 червня, у місті Березань.

Нагадаємо, у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Також повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах.