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Звільнений із полону військовий потрапив під суд: у чому його звинувачують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Звільнений із полону військовий потрапив під суд: у чому його звинувачують
Ексвійськовополонений Дмитро Матющенко під час засідання суду
фото: suspilne.media

За версією слідства СБУ та свідченнями очевидців, Матющенко в полоні став так званим «смотрящим» або «завгоспом» в одному з бараків

У Печерському районному суді Києва відбулося засідання, під час якого обирали запобіжний захід 27-річному експолоненому військовому Дмитру Матющенку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Чоловіка, якого повернули в Україну під час масштабного обміну в березні 2025 року, звинувачують у співпраці з адміністрацією Калінінської колонії в окупованій Горлівці, жорстоких знущаннях із військовополонених та причетності до вбивства побратима. Під стінами суду зібралися десятки захисників гарнізону Маріуполя, щоб подивитися в очі підозрюваному.

За версією слідства СБУ та свідченнями очевидців, Матющенко в полоні став так званим «смотрящим» або «завгоспом» в одному з бараків, допомагаючи росіянам катувати інших бранців. Звільнені з полону військові розповідають, що він забороняв українську мову, доповідав адміністрації про порушення та особисто виганяв людей на тривалий час на розпечену вулицю влітку або у 20-градусний мороз узимку. Колишні полонені згадують слова російських наглядачів: «Нам вас катувати не треба, ви самі себе закатуєте через таких покидьків».

Окремим епізодом справи є загибель азовця Олександра Бабака взимку 2023 року. Окупанти заявили, що у військового відірвався тромб. Проте побратими стверджують, що його замучили до смерті щоденними виснажливими фізичними покараннями. За словами очевидця Максима Дубовика, полонених змушували робити сотні присідань та стрибків до повної втрати свідомості. На засідання прийшов і син загиблого Сергій, який переконаний, що Матющенко безпосередньо приклав до цього руки.

Сам підозрюваний, якого під час обміну везли окремо від решти в кареті швидкої допомоги, своєї провини не визнає і висловлює готовність пройти поліграф. Звинувачення у катуваннях та вбивстві він заперечує, заявляючи, що Олександр Бабак насправді нібито помер від інсульту. Свою згоду на співпрацю з адміністрацією колонії Матющенко пояснив тиском системи.

«Ви ж розумієте, що все ламається, це система, ламаються люди. Мені на той момент було 22 роки. Уявіть, скільки я вже пройшов. У людей там їхав дах через їжу, через усе», – намагався виправдатися підозрюваний.

Прокурор просив для затриманого найсуворіший запобіжний захід без права внесення застави. Заслухавши сторони, суддя ухвалив рішення відправити Дмитра Матющенка під варту на два місяці, що присутні в залі оборонці Маріуполя зустріли аплодисментами. Військові наголошують, що ретельно стежитимуть за судовим процесом, аби кожен, хто зрадив своїх у полоні, поніс справедливе покарання. За словами побратимів, це також чіткий сигнал для інших подібних «наглядачів», які досі залишаються в неволі: після повернення в Україну на них тут обов'язково чекатиме правосуддя.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на старшого стрільця Нацгвардії. За даними слідства, перебуваючи у полоні РФ, він знущався з інших полонених українців.

Як відомо, Росія з 2014 року систематично катує українських військовополонених і цивільних заручників – задокументовано вже шістсот дев'яносто п'ять форм тортур. За словами Лубінця, з числа верифікованих полонених і заручників, чий статус підтвердили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста або інші джерела, закатовано чотириста шість осіб.

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Теги: полон поліграф правосуддя суддя військові прокурор окупанти

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