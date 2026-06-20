В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
Тривога тривала 23 хвилини
В Україні 20 червня було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Небезпека охопила всі області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України.
«Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – ідеться в повідомленні.
Як відомо, МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».
О 18:55 Повітряні сили оголосили відбій небезпеки по МіГ-31К. Тривога тривала 23 хвилини.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.
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