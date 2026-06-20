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В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
О 18:55 було оголошено відбій небезпеки
колаж: glavcom.ua

Тривога тривала 23 хвилини 

В Україні 20 червня було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Небезпека охопила всі області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України.

«Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

О 18:55 Повітряні сили оголосили відбій небезпеки по МіГ-31К. Тривога тривала 23 хвилини. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна небезпека населення тривога Кинджал

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