В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу

Тривога тривала 23 хвилини

В Україні 20 червня було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Небезпека охопила всі області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України.

«Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

О 18:55 Повітряні сили оголосили відбій небезпеки по МіГ-31К. Тривога тривала 23 хвилини.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.