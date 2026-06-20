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«Дехто програвав «бойові» за день». Військові пояснили, чому підтримують заборону азартних ігор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Дехто програвав «бойові» за день». Військові пояснили, чому підтримують заборону азартних ігор
Захисники вважають, що обмеження допоможе уберегти військових від боргів та ігрової залежності
колаж: glavcom.ua

Бійці згадують випадки, коли їхні побратими програвали великі суми грошей та приховували це від близьких

Військовослужбовці, з якими поспілкувався «Главком», загалом підтримують рішення уряду про обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. Про це йдеться у матеріалі «Чи мають військові право грати в казино? Держава ставить блок лудоманії».

Більшість співрозмовників видання розповіли про випадки, коли їхні побратими втрачали великі суми грошей у казино та букмекерських сервісах, після чого опинялися у боргах.

Один із військових на умовах анонімності розповів, що особисто стикався з ситуацією, коли побратим позичав гроші під приводом сімейних потреб, хоча насправді програвав їх в азартні ігри.

«Людина перепозичувала гроші, обманюючи побратимів, що на сімейні потреби», – згадує військовослужбовець.

Подібні історії в армії не поодинокі. Деякі військові залазять у борги та навіть вводять в оману рідних, пояснюючи нестачу грошей потребами підрозділу.

«Тому я однозначно за рішення Кабміну, і проти того, щоб військовослужбовці грали в азартні ігри», – наголосив співрозмовник.

Водночас він зазначив, що у його підрозділі, де служать переважно люди віком 50-60 років, проблема азартних ігор практично не відчувається.

Інший військовий також підтвердив, що через захоплення азартними іграми деякі бійці позичають значні суми грошей у побратимів, після чого повернути борги стає складно.

Ще один співрозмовник розповів, що офіцери з психологічної підтримки особового складу мають фіксувати випадки ігрової залежності, однак на практиці виявити проблему непросто. «Переконати залежну людину визнати проблему майже неможливо», – пояснив військовий.

На його думку, ефективнішим рішенням могла б стати заборона саме онлайн-казино на період воєнного стану. Водночас він визнає, що масштаби проблеми серед військових оцінити складно, а в окремих випадках вони можуть бути перебільшеними.

Серед ознак можливої залежності співрозмовник назвав постійні прохання позичити гроші, скарги дружин військових керівництву частин на фінансові проблеми чоловіків, а також надмірне захоплення телефоном.

Ще один військовослужбовець, який погодився прокоментувати ситуацію анонімно, підтримав урядову постанову, посилаючись на власний багаторічний досвід служби. За його спостереженнями, типова історія виглядає так: хлопці отримують виплати за «бойові», і за рахунок ігрових автоматів та інших азартних ігор буквально за день спускають усі гроші. А вже наступного дня шукають, у кого позичити, влізають у борги, які потім лише наростають. У результаті чоловік отримав кошти, програв їх – а сім'ї тим часом розповідає, що в частині затримують виплати.

«Я підтримую цю заборону. Краще військовий витратить ці гроші на спорядження, допоможе родині або відкладе на майбутнє, ніж програє все за кілька годин. У підсумку на азартних іграх заробляє тільки власник казино, а не гравець», – переконаний співрозмовник.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка запускає механізм автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Після запуску системи дані гравців перевірятимуться через державні реєстри, а військові автоматично отримуватимуть заборону на участь в азартних іграх.

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Теги: історія гроші військові держава чоловік азартні ігри обмеження

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