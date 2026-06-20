«Дехто програвав «бойові» за день». Військові пояснили, чому підтримують заборону азартних ігор

Захисники вважають, що обмеження допоможе уберегти військових від боргів та ігрової залежності

Бійці згадують випадки, коли їхні побратими програвали великі суми грошей та приховували це від близьких

Військовослужбовці, з якими поспілкувався «Главком», загалом підтримують рішення уряду про обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. Про це йдеться у матеріалі «Чи мають військові право грати в казино? Держава ставить блок лудоманії».

Більшість співрозмовників видання розповіли про випадки, коли їхні побратими втрачали великі суми грошей у казино та букмекерських сервісах, після чого опинялися у боргах.

Один із військових на умовах анонімності розповів, що особисто стикався з ситуацією, коли побратим позичав гроші під приводом сімейних потреб, хоча насправді програвав їх в азартні ігри.

«Людина перепозичувала гроші, обманюючи побратимів, що на сімейні потреби», – згадує військовослужбовець.

Подібні історії в армії не поодинокі. Деякі військові залазять у борги та навіть вводять в оману рідних, пояснюючи нестачу грошей потребами підрозділу.

«Тому я однозначно за рішення Кабміну, і проти того, щоб військовослужбовці грали в азартні ігри», – наголосив співрозмовник.

Водночас він зазначив, що у його підрозділі, де служать переважно люди віком 50-60 років, проблема азартних ігор практично не відчувається.

Інший військовий також підтвердив, що через захоплення азартними іграми деякі бійці позичають значні суми грошей у побратимів, після чого повернути борги стає складно.

Ще один співрозмовник розповів, що офіцери з психологічної підтримки особового складу мають фіксувати випадки ігрової залежності, однак на практиці виявити проблему непросто. «Переконати залежну людину визнати проблему майже неможливо», – пояснив військовий.

На його думку, ефективнішим рішенням могла б стати заборона саме онлайн-казино на період воєнного стану. Водночас він визнає, що масштаби проблеми серед військових оцінити складно, а в окремих випадках вони можуть бути перебільшеними.

Серед ознак можливої залежності співрозмовник назвав постійні прохання позичити гроші, скарги дружин військових керівництву частин на фінансові проблеми чоловіків, а також надмірне захоплення телефоном.

Ще один військовослужбовець, який погодився прокоментувати ситуацію анонімно, підтримав урядову постанову, посилаючись на власний багаторічний досвід служби. За його спостереженнями, типова історія виглядає так: хлопці отримують виплати за «бойові», і за рахунок ігрових автоматів та інших азартних ігор буквально за день спускають усі гроші. А вже наступного дня шукають, у кого позичити, влізають у борги, які потім лише наростають. У результаті чоловік отримав кошти, програв їх – а сім'ї тим часом розповідає, що в частині затримують виплати.

«Я підтримую цю заборону. Краще військовий витратить ці гроші на спорядження, допоможе родині або відкладе на майбутнє, ніж програє все за кілька годин. У підсумку на азартних іграх заробляє тільки власник казино, а не гравець», – переконаний співрозмовник.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка запускає механізм автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Після запуску системи дані гравців перевірятимуться через державні реєстри, а військові автоматично отримуватимуть заборону на участь в азартних іграх.