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Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами, є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами, є загиблі та поранені
У Запоріжжі через атаку РФ уже п'ятеро загиблих
фото: Запорізька військова адміністрація

Ворог скинув на місто дев’ять КАБів  

У суботу, 20 червня, російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

«В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», – написав він.

Станом на 19:30 було відомо про п’ятьох загиблих та десятьох поранених. Тіло однієї жінки дістали з-під завалів. 

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Нагадаємо, у Запоріжжі 19 червня унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції. «Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об’єкти інфраструктури. Горів матеріал у приміщенні логістичного оператора», – йдеться у повідомленні ДСНС. 

Також пізно ввечері в четвер, 18 червня, російський ударний безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію в самому Запоріжжі. Влучання спричинило потужну пожежу на території об'єкта.

Як повідомлялося, російське командування наказало окупаційним підрозділам суттєво збільшити кількість ударів FPV-дронами по Запоріжжю. Зокрема, військам поставлено завдання атакувати цивільні об'єкти обласного центру. 

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Теги: Запоріжжя військові місто безпілотник росіяни

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