Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
Окупанти підвішували полонених за руки, душили, били струмом та обливали крижаною водою на морозі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рабадан Абдулганієв разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі в Мелітополі

Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського військового, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що злочинця було викрито в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи. Йдеться про співслужбовця раніше затриманого та екстрадованого до Литви росіянина, який катував литовського волонтера.

Фігурантом справи є громадянин РФ Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі, облаштованій окупантами на території захопленого аеродрому в Мелітополі. Серед потерпілих – литовський волонтер, який від початку повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони України.

За матеріалами слідства, полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, підвішували за руки, душили до непритомності, били струмом та обливали крижаною водою на морозі.

Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі фото 1
колаж: СБУ

Правоохоронці Литви заочно оголосили Абдулганієву підозру у порушенні Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права – за статтями 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки. Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру фельдшеру російської колонії, який замість лікування катував та принижував українських військовополонених. Йому інкримінують жорстоке поводження з полоненими, що є воєнним злочином.

До слова, контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ.

Читайте також:

Теги: окупанти волонтер Литва СБУ Мелітополь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
Сьогодні, 04:11
Нині триває 1379-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
3 грудня, 08:10
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
1 грудня, 18:09
Ситуація на фронті 27 листопада
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
27 листопада, 22:11
Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті
Штурм Покровська. Ідентифіковано підрозділ РФ, який використав цивільних як «живий щит»
18 листопада, 17:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 594 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
18 листопада, 07:10
Ситуація на фронті 14 листопада
Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу
14 листопада, 23:36
Окупанти кидають всі сили на Покровськ
ISW: Просування РФ на Покровськ уповільнилося, але очікується нова хвиля атак
9 листопада, 07:43
З 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної ДНР, штучної російської квазідержави, що визнана Україною як терористична організація
Про життя та смерть в окупованому Донецьку
8 листопада, 16:56

Кримінал

Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
Побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині: двох підозрюваних затримано
Побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині: двох підозрюваних затримано
Коломойський не доїхав до суду: названо курйозну причину
Коломойський не доїхав до суду: названо курйозну причину
Нардепка Скороход прийшла на допит до НАБУ
Нардепка Скороход прийшла на допит до НАБУ
Викрито агентку РФ, яка фіксувала рух техніки ЗСУ за допомогою смартфонів
Викрито агентку РФ, яка фіксувала рух техніки ЗСУ за допомогою смартфонів
Імовірного спільника депутатки Скороход узято під варту
Імовірного спільника депутатки Скороход узято під варту

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua