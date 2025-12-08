Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі

Окупанти підвішували полонених за руки, душили, били струмом та обливали крижаною водою на морозі

Рабадан Абдулганієв разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі в Мелітополі

Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського військового, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що злочинця було викрито в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи. Йдеться про співслужбовця раніше затриманого та екстрадованого до Литви росіянина, який катував литовського волонтера.

Фігурантом справи є громадянин РФ Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі, облаштованій окупантами на території захопленого аеродрому в Мелітополі. Серед потерпілих – литовський волонтер, який від початку повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони України.

За матеріалами слідства, полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, підвішували за руки, душили до непритомності, били струмом та обливали крижаною водою на морозі.

колаж: СБУ

Правоохоронці Литви заочно оголосили Абдулганієву підозру у порушенні Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права – за статтями 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки. Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.

