«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську

Роман Погорілий: Ворог повірив у власну картинку

На фронті є напрямки, де реальна ситуація суттєво краща, ніж це видається з новин. Один із таких прикладів – Куп’янськ. Про це розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий в інтерв’ю «Главкому».

Експерт зазначив, що певний час у публічному просторі створювалося враження, що Куп’янськ майже повністю перебуває під контролем ворога. Насправді ж там тривала операція, а частина території залишалася у сірій зоні, де російських підрозділів не було.

«Ми знали, що там проводиться операція. Спочатку командування навіть заявляло, що ми поширюємо фейки і що все під контролем», – зазначив Погорілий.

У підсумку, під час цієї операції було фактично звільнено північну частину Куп’янськ та проведено зачистки в центральній частині міста. Йдеться, зокрема, про населені пункти, які ніколи не переходили під контроль ворога, – Радьківка та Кіндрашівка. Частина міста й надалі утримується українськими силами.

Аналітик наголошує: є й інші ділянки фронту, де фактична ситуація стабільніша, ніж здається. Про них зазвичай мало говорять, адже там немає гучних проривів чи різких змін лінії бойового зіткнення.

Ключовою відмінністю Куп’янського напрямку Погорілий називає «реальну операційну тишу». «Без заяв, без показових коментарів. Саме тому це спрацювало», – пояснив він.

дані: DeepStateMap

Парадокс, за його словами, полягав у тому, що в інформаційному просторі, зокрема на вищому рівні в Росії, тривалий час транслювалося, що «все добре». Водночас на місцях російські підрозділи бачили іншу картину: поступове стискання, перекриття напрямків на Кіндрашівку, Раківку, Бологівку та безуспішні спроби деблокади.

У результаті частина російських сил у Куп’янську опинилася фактично в оточенні: їх відстрілювали й зачищали, а допомоги вони так і не отримали. Операція стала успішною також тому, що противник не перекинув додаткові резерви й не надав цьому напрямку належної уваги. Навіть зараз, за словами Погорілого, у російських доповідях досі фігурує теза, що «Куп’янськ – їхній».

Він окремо підкреслив: тиша на фронті буває різною. «Є тиша, коли реально щось робиться – операція, прорив, зачистка. А є інша тиша – коли мовчать, бо приховують втрати або імітують діяльність. Це принципово різні речі», – зазначив співзасновник DeepState.

Те, що відбулося на Куп’янському напрямку, він називає не класичним «обманним маневром», а базовою аксіомою війни: якщо операція реальна – її проводять у тиші. І цього разу, підсумував Погорілий, росіяни фактично обманули самі себе, повіривши у власну картинку замість реальної ситуації на землі.

Раніше «Главком» писав, що операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктора Трегубова, ворог або знищується, або здається в полон.