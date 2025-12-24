Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську
ЗСУ звільнили від окупантів північ Куп’янська
колаж: glavcom.ua

Роман Погорілий: Ворог повірив у власну картинку

На фронті є напрямки, де реальна ситуація суттєво краща, ніж це видається з новин. Один із таких прикладів – Куп’янськ. Про це розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий в інтерв’ю «Главкому».

Експерт зазначив, що певний час у публічному просторі створювалося враження, що Куп’янськ майже повністю перебуває під контролем ворога. Насправді ж там тривала операція, а частина території залишалася у сірій зоні, де російських підрозділів не було.

«Ми знали, що там проводиться операція. Спочатку командування навіть заявляло, що ми поширюємо фейки і що все під контролем», – зазначив Погорілий.

У підсумку, під час цієї операції було фактично звільнено північну частину Куп’янськ та проведено зачистки в центральній частині міста. Йдеться, зокрема, про населені пункти, які ніколи не переходили під контроль ворога, – Радьківка та Кіндрашівка. Частина міста й надалі утримується українськими силами.

Аналітик наголошує: є й інші ділянки фронту, де фактична ситуація стабільніша, ніж здається. Про них зазвичай мало говорять, адже там немає гучних проривів чи різких змін лінії бойового зіткнення.

Ключовою відмінністю Куп’янського напрямку Погорілий називає «реальну операційну тишу».  «Без заяв, без показових коментарів. Саме тому це спрацювало», – пояснив він.

«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську фото 1
дані: DeepStateMap

Парадокс, за його словами, полягав у тому, що в інформаційному просторі, зокрема на вищому рівні в Росії, тривалий час транслювалося, що «все добре». Водночас на місцях російські підрозділи бачили іншу картину: поступове стискання, перекриття напрямків на Кіндрашівку, Раківку, Бологівку та безуспішні спроби деблокади.

У результаті частина російських сил у Куп’янську опинилася фактично в оточенні: їх відстрілювали й зачищали, а допомоги вони так і не отримали. Операція стала успішною також тому, що противник не перекинув додаткові резерви й не надав цьому напрямку належної уваги. Навіть зараз, за словами Погорілого, у російських доповідях досі фігурує теза, що «Куп’янськ – їхній».

Він окремо підкреслив: тиша на фронті буває різною. «Є тиша, коли реально щось робиться – операція, прорив, зачистка. А є інша тиша – коли мовчать, бо приховують втрати або імітують діяльність. Це принципово різні речі», – зазначив співзасновник DeepState.

Те, що відбулося на Куп’янському напрямку, він називає не класичним «обманним маневром», а базовою аксіомою війни: якщо операція реальна – її проводять у тиші. І цього разу, підсумував Погорілий, росіяни фактично обманули самі себе, повіривши у власну картинку замість реальної ситуації на землі.

Раніше «Главком» писав, що операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктора Трегубова, ворог або знищується, або здається в полон.

Читайте також:

Теги: Куп'янськ окупанти Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині
Вчора, 17:30
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:51
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
21 грудня, 15:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 432 танки
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 грудня, 07:30
Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську
ЗСУ озвучили кількість росіян, які прорвалися до Куп’янська
14 грудня, 14:26
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 10:27
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
Нині триває 1379-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
3 грудня, 08:10
Ситуація на фронті 27 листопада
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
27 листопада, 22:11

Події в Україні

Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську
«Росіяни надурили самі себе». Співзасновник DeepState розповів, як ЗСУ вдалося зачистити частину Куп’янську
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua