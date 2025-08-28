Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 28 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів.

Новини війни в Україні

28 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 125 окупантів, з них 90 – безповоротно. Знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки, у районах Глибокого та Вовчанська.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового. Точиться бій.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили дев’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного, ще один бій триває.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Щербинівки. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Іллінівка.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Маломихайлівка.

Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні.

