Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію

Юлія Відміцька
glavcom.ua

Максим Неліпа загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання
фото з відкритих джерел

Андрій Неліпа: «Тяганина по справі брата триває і досі»

Родині українського актора-військового Максима Неліпи не вдається встановити пам’ятник на його могилі. Брат актора Андрій Неліпа заявив, що родина не може встановити пам’ятник за кошт міста, тож рідні актора оголосили про збір. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрія Неліпи у Facebook.

З моменту смерті Максима Неліпи минув майже рік, однак рідні військового й досі не отримали відповідних виплат. Водночас брат актора пояснив, що головна проблема не в цьому. «Але це не так важливо, як інша проблема: київська влада не може забезпечити Максу пам’ятник із плитою на могилі – уніфікований «козацький хрест» із кольоровим фото на надгробку, як зазвичай за рахунок Києва роблять для захисників», – зазначив Андрій Неліпа.

Як пояснив брат актора, причина в тому, що Максим Неліпа похований на Байковому кладовищі біля своїх родичів, а не в «Спеціалізованому секторі почесних поховань», де спочивають українські захисники. Проте Андрій Неліпа зауважив, що саме на Байковому кладовищі на ділянці для почесних поховань ця програма не діє. А лише на Лісовому, Берковецькому, Південному, Совському кладовищах та в Лук’янівському заповіднику.

«Не розумію, чому не враховано варіанти поховання киян захисників на будь-яких кладовищах, але на інших і на Байковому не діє. І те, що Макс – захисник України, видатна особа, киянин, має орден «За заслуги» й на таку допомогу наче заслужив – не впливає. Не передбачено. Ми вже там і замовили бетонне плато, і наче все підготували. Нам обіцяли. Навіть договір підписали. Але ніт, як з’ясувалося – не можна, помилка», – розповів чоловік.

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання
Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання
фото: Andrii Nelipa/Facebook

За словами Андрія Неліпи, він пів року намагався домогтися того, аби його брату встановили пам’ятник, однак усі спроби були марними. Він також стверджує, що з подібною проблемою зіштовхують і інші родини полеглих захисників.

Тож родина Максима Неліпи самостійно буде встановлювати йому пам’ятник. Однак на придбання «комплексу» родині необхідно зібрати 150 тис. грн, які вона наразі не має. Тож близькі актора звернулися до небайдужих та знайомих Максима Неліпи по допомогу.

«Нікого не звинувачуємо, не скаржимося, просто інформую. Як є. Поки не доведемо справу до завершення – не можемо нічим займатися. Ціна питання 150 тис. грн. Таких коштів у нас нема. Мусимо збирати. Частина суми вже є. Просимо допомоги в друзів, колег, знайомих і шанувальників Макса – за бажанням та за можливості. Увіковічнимо гідно його пам’ять», – йдеться в повідомленні.

До слова, брат телеведучого та військовослужбовця Максима Неліпи, Андрій Неліпа, обурився на інформацію в мережі щодо дати народження полеглого захисника України.  Андрій Неліпа звернувся до редакції української Вікіпедії. Він назвав її працівників «невігласами» та «авторитетами» та попросив змінити дату народження брата. На сторінці Максима Неліпи вказано, що він народився 16 жовтня 1976 року. Андрій Неліпа зауважив – його брат з'явився на світ 15 жовтня, і як доказ опублікував фотографію першої сторінки паспорта України.

Нагадаємо, колишній актор «Дизель шоу», український артист і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. 23 травня 2025 року, у столичному Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося прощання з колишнім актором «Дизель шоу», шоуменом та ведучим Максимом Неліпою, який загинув у бою з російськими окупантами 12 травня 2025 року. Провести воїна в останню путь прийшли десятки людей.

Читайте також:

Читайте також

В Ірані підтвердили загибель начальника Генштабу ЗС
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
1 березня, 11:26
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
5 березня, 04:11
Ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв зауважив, що будь-яку інфраструктуру, зокрема і водну, важко повністю зруйнувати
Чи будуть українці сидіти без води через обстріли? Експерти дали прогноз
5 березня, 10:58
Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
11 березня, 15:49
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби
Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви
20 березня, 18:07
Дрон-перехоплювач спеціально створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
23 березня, 13:31
Хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
27 березня, 18:28

«Пішла легенда». Як згадують актора «Маски-шоу» Володимира Комаров його друзі та колеги 
«Пішла легенда». Як згадують актора «Маски-шоу» Володимира Комаров його друзі та колеги 
«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент
«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  
«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко

У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
