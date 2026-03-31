Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію

Андрій Неліпа: «Тяганина по справі брата триває і досі»

Родині українського актора-військового Максима Неліпи не вдається встановити пам’ятник на його могилі. Брат актора Андрій Неліпа заявив, що родина не може встановити пам’ятник за кошт міста, тож рідні актора оголосили про збір. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрія Неліпи у Facebook.

З моменту смерті Максима Неліпи минув майже рік, однак рідні військового й досі не отримали відповідних виплат. Водночас брат актора пояснив, що головна проблема не в цьому. «Але це не так важливо, як інша проблема: київська влада не може забезпечити Максу пам’ятник із плитою на могилі – уніфікований «козацький хрест» із кольоровим фото на надгробку, як зазвичай за рахунок Києва роблять для захисників», – зазначив Андрій Неліпа.

Як пояснив брат актора, причина в тому, що Максим Неліпа похований на Байковому кладовищі біля своїх родичів, а не в «Спеціалізованому секторі почесних поховань», де спочивають українські захисники. Проте Андрій Неліпа зауважив, що саме на Байковому кладовищі на ділянці для почесних поховань ця програма не діє. А лише на Лісовому, Берковецькому, Південному, Совському кладовищах та в Лук’янівському заповіднику.

«Не розумію, чому не враховано варіанти поховання киян захисників на будь-яких кладовищах, але на інших і на Байковому не діє. І те, що Макс – захисник України, видатна особа, киянин, має орден «За заслуги» й на таку допомогу наче заслужив – не впливає. Не передбачено. Ми вже там і замовили бетонне плато, і наче все підготували. Нам обіцяли. Навіть договір підписали. Але ніт, як з’ясувалося – не можна, помилка», – розповів чоловік.

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання фото: Andrii Nelipa/Facebook

За словами Андрія Неліпи, він пів року намагався домогтися того, аби його брату встановили пам’ятник, однак усі спроби були марними. Він також стверджує, що з подібною проблемою зіштовхують і інші родини полеглих захисників.

Тож родина Максима Неліпи самостійно буде встановлювати йому пам’ятник. Однак на придбання «комплексу» родині необхідно зібрати 150 тис. грн, які вона наразі не має. Тож близькі актора звернулися до небайдужих та знайомих Максима Неліпи по допомогу.

«Нікого не звинувачуємо, не скаржимося, просто інформую. Як є. Поки не доведемо справу до завершення – не можемо нічим займатися. Ціна питання 150 тис. грн. Таких коштів у нас нема. Мусимо збирати. Частина суми вже є. Просимо допомоги в друзів, колег, знайомих і шанувальників Макса – за бажанням та за можливості. Увіковічнимо гідно його пам’ять», – йдеться в повідомленні.

До слова, брат телеведучого та військовослужбовця Максима Неліпи, Андрій Неліпа, обурився на інформацію в мережі щодо дати народження полеглого захисника України. Андрій Неліпа звернувся до редакції української Вікіпедії. Він назвав її працівників «невігласами» та «авторитетами» та попросив змінити дату народження брата. На сторінці Максима Неліпи вказано, що він народився 16 жовтня 1976 року. Андрій Неліпа зауважив – його брат з'явився на світ 15 жовтня, і як доказ опублікував фотографію першої сторінки паспорта України.

Нагадаємо, колишній актор «Дизель шоу», український артист і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. 23 травня 2025 року, у столичному Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося прощання з колишнім актором «Дизель шоу», шоуменом та ведучим Максимом Неліпою, який загинув у бою з російськими окупантами 12 травня 2025 року. Провести воїна в останню путь прийшли десятки людей.