Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:
- особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;
- танків – 11218 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+0) од;
- артилерійських систем – 33284 (+53) од;
- РСЗВ – 1504 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617);
- крилаті ракети – 3790 (+43);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);
- спеціальна техніка – 3979 (+2).
Нагадаємо, триває 1314-й день повномасштабної війни в Україні.
