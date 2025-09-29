Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;
  • танків – 11218 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23290 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33284 (+53) од;
  • РСЗВ – 1504 (+1) од;
  • засоби ППО – 1224 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617);
  • крилаті ракети – 3790 (+43);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);
  • спеціальна техніка – 3979 (+2).
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1314-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
18 вересня, 07:24
Триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 серпня, 07:38
Українці продовжують приїжджати, але муніципалітети ледве справляються з прийомом
Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця
9 вересня, 16:29
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
10 вересня, 09:05
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
12 вересня, 20:58
Андрій Білецький
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
23 вересня, 11:50
Протягом години у торгівельному центрі буде приглушено світло в усіх приміщеннях
«Година тиші» у Dream: навіщо торгівельний центр приглушує світло та вимикає музику
25 вересня, 11:04

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2025
На окупованій Луганщині окупанти створюють «стахановський рух»
На окупованій Луганщині окупанти створюють «стахановський рух»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua