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«На нас пре маса людей». Генерал Апостол назвав головну перевагу росіян на полі бою

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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«На нас пре маса людей». Генерал Апостол назвав головну перевагу росіян на полі бою
Росіяни мають очевидну перевагу в людях, зазначає командувач ДШВ ЗСУ
фото з відкритих джерел

Росіяни з власної волі підписують контакти з МО РФ, щоб перетворитися на окупантів та загинути в Україні

Збройні сили Російської Федерації закидують передову «гарматним м'ясом», яке у режимі «нон-стоп» штурмує позиції Сил оборони. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник начальника Генштабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол.

Офіцер зазначив, що бійцям на фронті, звичайно, дошкуляють дрони та керовані авіабомби, але в основному головною проблемою для ЗСУ є «безлімітний» особовий склад, який ворог має у своєму розпорядженні.

«Маса людей для штурмів, яка в противника є і яка постійно пре на нас. Це невідповідно нашій кількості людей, росіяни мають очевидну перевагу в людях», – визнав генерал.

Також він розповів, що став свідком, як полем на штурм бігли дві групи росіян по чотири особи, але практично одразу загинули. «Видно, вони тільки підписали контракт і думають, що отримають свої гроші. Вони навіть не побачили наших солдатів – і вже здохли. Не розумію, що в нього в голові, щоб бігти по голому полю серед білого дня…» , – зауважив Олег Апостол.

І хоча рядовим військовим ЗС РФ наказують штурмувати позиції командування, ті з власної волі підписують контракт, щоб прийти на українську землю як окупанти та загинути тут, зазначив заступник начальника ГШ.

Водночас Олег Апостол підкреслив, що попри загальну кадрову проблему, у ДШВ з кількістю бійців більш-менш нормально. Структура, пояснив командувач, має пріоритет у відборі людей з-поміж мобілізованих, і тому здатна виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, російське командування продовжує кидати на штурми все нові сили. Зокрема, вперше за час активних боїв на напрямку Покровська зафіксовано участь жінки в атаці на українські позиції.

«Главком» писав, що на Курському напрямку прикордонники взяли в полон російського морпіха, який прийшов штурмувати українські позиції. За контракт окупанту обіцяли три мільйони рублів, однак він їх не отримав.

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Теги: війна росіяни Олег Апостол

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