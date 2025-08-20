Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський

Найгарячішими напрямками є Покровський, Добропільський і Новопавлівський

Російські загарбники посилюють тиск на півночі Донеччини, а саме на Лиманському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський розповів, що відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Як зазначив головком, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Генерал додав, що після спілкування з командирами бригад і корпусів ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь», – каже він.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Учора загарбник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що головною метою Росії в Україні є політичний контроль над усією країною, а не захоплення окремих територій. У звіті йдеться, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров точно зазначив, що метою Кремля в Україні є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область. Він заявив 19 серпня, що Кремль «ніколи не говорив про необхідність захоплення будь-яких територій» України і що метою Росії не було захоплення Криму, Донбасу чи інших районів України.