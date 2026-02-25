У Криму зафіксовано забруднення узбережжя мазутом

Мазут на березі Керчі після аварії російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня 2024 року

Волонтерські ініціативи з очищення пляжів і порятунку птахів у Криму «заморожені»

У тимчасово окупованому Криму знову фіксують забруднення узбережжя мазутом. Місцеві жителі повідомляють про плями мазуту на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Сильні шторми наприкінці лютого підняли придонні шари води, де досі залягає мазут після аварій танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року. Минув уже понад рік, однак наслідки катастрофи залишаються відчутними.

Зазначається, що це чергове підтвердження того, що системної ліквідації забруднення так і не відбулося.

«Окупаційна влада продовжує «не помічати» проблему. Волонтерські ініціативи з очищення пляжів і порятунку птахів у Криму «заморожені», а тему забруднення публічно намагаються зайвий раз не порушувати. Така стратегія замовчування та ігнорування проблеми демонструє системну байдужість окупантів до збереження природи півострова. Росія ставиться до окупованих територій як до ресурсу, інструмента для досягнення своїх військових і політичних цілей, а не як до середовища для життя людей», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря. Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа.

Згодом повідомлялось, що фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень.