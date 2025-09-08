На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне

Воїни 425-го окремого штурмового полку звільнили населений пункт від окупантів

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Варто зазначити, що Генштаб не навів деталей операції.

Нагадаємо, Сили оборони відкинули російську терористичну армію поблизу Товстого Донецької області. Раніше Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Також Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.

Як повідомлялося, у серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Як зазначають аналітики DeepState, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.