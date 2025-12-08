Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині
фото з відкритих джерел

Ситуація на фронті залишається напруженою

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупаційні війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині, пише «Главком».

Раніше, в середині минулого тижня, аналітики також зафіксували просування російських військ у районі Ямполя в Донецькій області та населеного пункту Солодке Запорізької області. 

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. 

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
Нині триває 1378-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року
2 грудня, 08:25
Ситуація на фронті 22 листопада
Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу
22 листопада, 22:20
Нині триває 1367-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року
21 листопада, 08:16
Ситуація на фронті 19 листопада
Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу
19 листопада, 22:16
Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03
Кремль готує масове переселення жителів Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу до Сибіру
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
13 листопада, 17:47
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00

Події в Україні

Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки: є постраждалі
У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки: є постраждалі
Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені
Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua