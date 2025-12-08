Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе

Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині

Ситуація на фронті залишається напруженою

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупаційні війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині, пише «Главком».

Раніше, в середині минулого тижня, аналітики також зафіксували просування російських військ у районі Ямполя в Донецькій області та населеного пункту Солодке Запорізької області.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.