Бійці ЗСУ розповіли, як їм під час навчань вдалося розгромити за пів дня два батальйони НАТО

Попри публічні заяви, що український досвід треба переймати, на навчаннях армії НАТО досі готуються воювати так, ніби XXI століття ще не настало

Днями авторитетне видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, як під час військових навчань НАТО в Естонії у травні 2025 року запрошені на роль умовного противника українські військові за пів дня розгромили два батальйони Альянсу. Як інформує «Главком», бійці 412-ї бригади Nemesis і 427-ї бригади Rarog, що входять до складу Сил безпілотних систем, розповіли, як саме українським дронщикам вдалося розгромити війська номінально найпотужнішого військового альянсу в світі.

За одним із сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО здійснювала наступ. На стороні умовного противника діяла українська команда екіпажів БПЛА.

«Ми виконували задачі з ураження та знищення сил умовного противника, мінували логістичні шляхи і доставляли дружнім підрозділам різні вантажі. Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Vector. Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА», – згадує боєць 412 бригади Nemesis з позивним Нік, який брав участь у навчаннях.

За словами бійця, українцям ще й трохи обмежили свободу дій. Наприклад, наказали скидати боєприпаси поруч із ціллю, а не беззпосередньо на неї – «щоб нікому не впало на голову».

Розгром двох батальйонів НАТО, за словами українських дронщиків, став наслідком купи помилок, яких припустилися європейці:

переміщення техніки великими групами;

відсутність належного маскування;

піхота не намагалися сховатись при появі дронів;

відсутність перевірки доріг на наявність мін.

«Навчання показали, що реалії сучасної війни диктують нові правила, до яких наші партнери не зовсім готові. Тактика механізованих штурмів із великою кількістю техніки вже не актуальна. І кожен, хто перебуває на полі бою, повинен розуміти, що зараз основна загроза йде з неба», – зазначив Нік.

Нагадаємо, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують передати європейським союзникам два ключові командні пункти НАТО: в італійському Неаполі та американському Норфолку. У межах перерозподілу ролей європейські офіцери мають очолити Об’єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об’єднане командування в Норфолку, які нині перебувають під керівництвом американських адміралів.