Лінія фронту станом на 6 травня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Ситуація на фронті 6 травня
фото: Генштаб ЗСУ

6 травня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

6 травня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.

На Куп'янському напрямку

Ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.

На Слов'янському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1533-й день повномасштабної війни в Україні.

