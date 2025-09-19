Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед

Нині Лев приєднався до Російського добровольчого корпусу та воює на боці України

Російський офіцер на ім’я Лев сім місяців поспіль передавав інформацію про свій підрозділ українській стороні. А опісля покинув окупаційне військо та долучився до Російського добровольчого корпусу, який воює на боці України. Як інформує «Главком», про свій шлях на війні Лев розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку.

Росіянин Лев – кадровий військовий, офіцер. Він закінчив Омський кадетський корпус, згодом вступив у воєнну академію зв’язку у Санкт-Петербурзі. Коли був на останніх курсах, почалася так звана Спеціальна воєнна операція. Тоді Лев зрозумів, що рано чи пізно опиниться на фронті. Так і сталося, він вирушив на передову у складі 36-ї гвардійської бригади. Воювати Лев не хотів, проте був офіцером, тож звільнитися з армії шансів не мав.

«Що б я не робив, із війська звільнитися не міг. Хіба що палець мав собі відрубати. Є список із 30 хвороб, із якими можна покинути армію, та це був не мій варіант. За кордон я теж навряд чи зміг би виїхати», – пояснив Лев.

Тому росіянин вирішив, що за першої ж можливості здасться у полон. Однак скоро дізнався про програму Дмитра Карпенка, у які він платить гроші за інформацію про російське військо. Лев скидав йому дані про свою 36-ту бригаду. Завдяки цьому ЗСУ вдалося вразити полігон цього підрозділу під Волновахою у момент, коли там відбувалося шикування. Тоді загинули 65 окупантів. Через те, що Лев постійно зливав інформацію противнику, 36-та бригада ні на метр не змогла просунутися вперед на фронті.

Кадровий офіцер збройних сил РФ сім місяців передавав інформацію про свою бригаду ЗСУ

У результаті спеціальної операції, Лев перетнув лінію фронту та здався в полон ЗСУ. А пізніше його переконали приєднатися до Російського добровольчого корпусу і воювати на боці України. Мати та сестра росіянина прийняли його вибір та переїхали в Україну. А ось дружина покидати Росію відмовилася.

Раніше полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню.

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

А журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.