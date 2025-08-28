Головна Країна Події в Україні
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
Основною причиною катастрофи є не лише руйнування інфраструктури, а й екологічні чинники
колаж: glavcom.ua

В окупованому Донецьку – катастрофа з водопостачанням, російські обіцянки не зможуть вирішити проблему

В окупованих Донецьку, Макіївці та Маріуполі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. За словами місцевих джерел, російські обіцянки щодо відновлення водогонів є нереалістичними, а причини катастрофи лежать у руйнуванні інфраструктури та екологічних наслідках окупації. Про це повдіомялє «Главком» з посиланням на журналіста, політолога та військового Кирила Сазонова.

Місцеві пропагандисти заявляють, що окупаційна влада на чолі з Денисом Пушиліним обговорює з представниками РФ питання водопостачання, пропонуючи частішу заміну труб. Однак, як зазначає Кирило Сазонов, ці заходи не зможуть вирішити проблему. Захоплення Слов'янська, яке просувається як рішення, також не допоможе. Канал «Сіверський Донець - Донбас», який забезпечував водою регіон, було зруйновано з 2014 року і він не підлягає простому відновленню. Крім того, спроба побудувати новий водогін з річки Дон виявилася невдалою.

Основною причиною катастрофи є не лише руйнування інфраструктури, а й екологічні чинники. До війни річка Сіверський Донець отримувала воду з басейну Дніпра через ґрунтові води, що підтримували її рівень. Після підриву окупантами Каховської ГЕС, рівень ґрунтових вод значно знизився, що призвело до падіння рівня води в малих річках і ставках. Цей фактор унеможливлює повноцінне водопостачання регіону.

Окрім відсутності питної води, її низька якість призводить до виходу з ладу систем теплопостачання. Кирило Сазонов зазначає, що окупаційна влада не займається відновленням інфраструктури, зокрема в Авдіївці, Соледарі та Лисичанську, що створює величезні виклики для майбутнього відновлення цих міст після їх звільнення.

Поки окупаційна влада імітує діяльність, місцеві мешканці у соцмережах висловлюють своє безсилля, та перетворюють місцеві телеграм-канали на платформи для колективного відчаю. Коментарі з різних районів Донецька, Макіївки та Горлівки показують загальну картину щоденного виживання.

Жителі скаржаться, що води немає місяцями:

скріншот

Ситуація загострюється через спекуляції. Місцеві жителі повідомляють про приватних осіб, які доставляють воду на поверхи за ціною 3500 рублів за тонну. Обурені мешканці підозрюють, що самі чиновники причетні до цього.

Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням фото 1
скріншот
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням фото 2
скріншот

На противагу таким коментарям у телеграм-каналах час від часу повідомляється про «гуманітарну допомогу» з різних регіонів Росії. Проте об’єми наданої допомоги не впливають на загальну катастрофу з водопостачанням в окупованих містах.

Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням фото 3
скріншот
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням фото 4
скріншот

Нагадаємо, в окупованому Донецьку зростає кількість скарг від мешканців на крадіжки бочок для води. Інциденти трапляються на фоні гуманітарної кризи та проблеми з доступом до водопостачання в місті. Про це повідомляє «Главком» з повідомлення у місцевих соцмережах.

За повідомленнями місцевих жителів, в одному з випадків, що стався на вулиці Куйбишева, 254, група людей з сусіднього будинку забрала бочку для води, яка належала іншим мешканцям. Ці дії викликали обурення та подальші скарги до місцевої окупаційної адміністрації.

До слова, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.

окупанти вода Донецьк водопостачання окупація

