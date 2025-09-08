Лінія фронту станом на 8 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 137 окупантів, з яких 82 – безповоротно. Крім того, українські воїни знешкодили одну гармату, чотири автомобілі, два мотоцикли, 12 безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 124 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив сім спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 12 штурмових дій у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах Григорівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку

З початку доби підрозділи росіян чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки. Наразі один бій триває.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, п’ять бойових зіткнень триває досі.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 33 атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка. Ще сім бойових зіткнень триває.

Нагадаємо, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.