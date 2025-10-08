Журналіст, який втратив ногу через удар російського дрона, розповів про свій стан

Георгій Іванченко: «Найближчий друг, брат і вчитель, Ентоні Лаллікан, мертвий»

Фотожурналіст Георгій Іванченко, якого окупанти поранили безпілотником біля Дружківки Донецької області, поділився спогадами про вбитого французького колегу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис медійника.

За словами Іванченка, росіяни цілеспрямовано вдарили по них дроном. Медики ампутували йому ногу.

Георгій Іванченко після поранення фото: Facebook/Ivanchenko George

«Я живий. Ногу відрізали. Найближчий друг, брат і вчитель, Ентоні Лаллікан, мертвий. Наші з тобою відрядження були неповторні. Ти був неповторний. Мені боляче через те, що так сталось, і я глибоко співчуваю всім рідним та близьким», – написав він.

Крім того, журналіст показав світлину одразу після поранення. «На першому фото Руслан, який несе мене в буханку аби закинути на стаб пункт», – написав він.

Військовий допомагає нести пораненого журналіста до стабілізаційного пункту фото: Facebook/Ivanchenko George

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення.

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана.