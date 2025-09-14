Росіяни змушують студентів працювати на військових заводах

Окупанти називають процес примушування студентів працювати на ВПК «більше, ніж робота» або «промисловий туризм»

Російські окупанти відправляють студентів з фейкових вишів, створених на тимчасово окупованих територіях України, на «практику» на підприємства військово-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Окупаційна влада називає цей процес «більше, ніж робота» або «промисловий туризм».

«Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на «практику» до заводів військово-промислового комплексу РФ», – повідомили у ЦНС.

Однак, як наголошують у ЦНС, це є грубим порушенням міжнародного права, яке забороняє примушувати населення окупованих територій працювати на користь армії агресора.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях російські бойовики проводять у школах так звані уроки мужності, мета яких – виправдати війну та свою присутність на українських землях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр Національного Спротиву (ЦНС).

Під час цих занять дітям нав'язують ідею легітимності російської агресії. За інформацією ЦНС, усі причетні до цієї пропаганди вже встановлені.

Нагадаємо, в анексованому Криму спостерігається значне зменшення кількості дітей, які вступають до перших класів. У Севастополі, за даними Центру Національного Спротиву, станом на 25 серпня до шкіл записалися лише 4211 учнів. Про це повідомляє «Главком».

Для порівняння, у 2022 році кількість першокласників становила 6220, у 2023-му – 6105, а у 2024-му – близько 5000. Таким чином, за останні три роки кількість дітей, які йдуть до першого класу, зменшилася майже на третину.

До слова, Росія разом із Китаєм планують створити освітній анклав на тимчасово окупованій Луганщині. Там мають відкрити школу на 300 місць для дітей із КНР, а в майбутньому – розширити проєкт, інтегрувавши китайських студентів та бізнес. Як повідомляє NV із посиланням на дані Східної правозахисної групи, китайські структури вже зареєстрували юридичну особу та шукають приміщення під навчальний центр через Російський фонд розвитку території, передає «Главком».

За словами окупаційного функціонера Олега Коваля, у КНР старша школа є платною, тому деякі китайські батьки шукають дешевші альтернативи за кордоном. Росіяни ж пропонують окуповані території України як майданчик для навчання.