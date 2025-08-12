Нові правила зачеплять навіть немовлят: відпочинок у Греції стане суттєво дорожчим

Влада Греції довго відкладала запровадження екологічного податку

Натовпи туристів, вузькі вулички та нестача води – острів Санторіні цього літа знову опинився в центрі туристичного ажіотажу. Але у середині літа відпочинок на цьому мальовничому грецькому острові зміниться для всіх круїзних мандрівників: запроваджується новий екологічний збір, обов'язковий навіть для немовлят. Про це пише «Главком» із посиланням на Moneytimes.

Навіщо це потрібно Греції

За останні роки країна встановила рекорди з прийому «круїзних гостей» : тільки 2024-го морем прибуло понад 7 млн людей – більше, ніж будь-коли. Результат – перевантажені вулиці Санторіні та Міконоса, пробки, перебої з водою та надмірне навантаження на інфраструктуру.

Влада довго відкладала запровадження екологічного податку через опір круїзних компаній, але тепер рішення остаточне. Зібрані кошти спрямують на розвиток туристичної інфраструктури та розвантаження популярних напрямків.

Як стягуватимуть збір

Розмір податку залежить від пори року та конкретного порту.

Високий сезон (1 червня – 30 вересня)

Санторіні, Міконос –20€ з особи

Інші порти – 5€

Міжсезоння

Санторіні, Міконос – 12€

Інші порти – 3€

Платіж списуватиметься автоматично з бортового рахунку напередодні прибуття до порту через платформу Міністерства морських справ Греції. Якщо пасажир не зійде на берег, гроші повернуть упродовж 24 годин.

Офіційно податок перераховують круїзні оператори або їх агенти, але фактично витрати перекласти на туристів. Платіж обов'язковий всім – від новонароджених до літніх.

За даними Асоціації круїзних портів, Санторіні входить до топ-5 найбільш перевантажених напрямків Середземномор'я. На острові проживає лише близько 15 тис. людей, але в пікові дні сюди прибуває до 20 тис. туристів із лайнерів. Подібні екологічні збори вже діють у Венеції та Барселоні, де вони допомагають фінансувати ремонт інфраструктури та захист культурної спадщини.

Вже відомо, що MSC Cruises, Explora Journeys та Celestial Cruises повідомляють клієнтів про нові списання. А ось із Royal Caribbean, Celebrity Cruises та іншими міжнародними брендами ситуація поки неясна.

Одні пасажири повідомляють про попередження, інші – що про збір їм нічого не говорили, особливо при заздалегідь сплачених круїзах.

Що це означає для туристів

Влада запевняє, що податок допоможе збалансувати турпотоки та покращити умови на островах. Але для туристів це додаткові витрати: пара, що подорожує в липні та заходить до Санторіні, заплатить 40€ лише за екологічний збір. Є й інша важлива деталь: круїзним лайнерам заборонено підключатися до місцевих водопровідних систем, щоби не посилювати дефіцит. Тому у спекотні дні туристам рекомендують заздалегідь запасатися водою.

До слова, літня відпустка до Греції – це занурення в культуру, насолода сонячними променями, місцеві делікатеси та блукання чарівними вуличками. Але розкішна відпустка на грецькому острові Санторіні у реальності не настільки ідилічна, адже доводиться боротись із шаленими натовпами, що заполонили острів.