У Києві на канатній дорозі травмувалися двоє дітей: поліція розпочала провадження

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці

10-річну дівчинку із переломом руки та 12-річного хлопця із травмами грудної клітки та живота госпіталізували

У Києві дітей травмувалися на канатній дорозі у парку «Перемога», їх госпіталізували. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Києва.

«Встановлено, що вчора ввечері двоє малолітніх зіткнулись під час катання на атракціоні, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні. Рятувальники спустили дітей з висоти. 10-річну дівчинку із переломом руки та 12-річного хлопця із травмами грудної клітки та живота госпіталізували.

фото: поліція Києва

фото: поліція Києва

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці; та за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. «У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання атракціону, документацію та відео. Триває досудове розслідування», – додають у поліції.

Нагадаємо, у Києві, в одному із закладів Голосіївського району, проводився розважальний захід у День жалоби за жертвами масованої атаки РФ, внаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей. Як повідомляєполіція Києва, вже розпочато кримінальне провадження, передає «Главком».

Так, факт вечірки зʼясували правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж, після чого одразу прибули на місце події. «Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.