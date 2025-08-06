12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії

12-річний Євген Грицьков з Харкова став новим рекордсменом України

Юний спортсмен із Харкова Євген Грицьков став чемпіоном престижного японського турніру з сумо Wanpaku sumo та встановив новий національний рекорд. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає «Главком»

12-річний Євген Грицьков з Харкова став новим рекордсменом України як наймолодший чемпіон національних дитячих змагань з сумо в Японії. Він здобув перемогу на одному з найпрестижніших дитячих турнірів із сумо.

Турнір Wanpaku sumo відбувся 4 серпня минулого року в Токіо. Тоді Євгену було 11 років і 6 місяців.

Турнір Wanpaku sumo відбувся 4 серпня минулоро року в Токіо. Тоді Євгену було 11 років і 6 місяців фото: Лана Вєтрова

«І можете собі уявити, якою сенсацією стало для всієї Японії оголошення українця Євгена Грицькова чемпіоном в одному з найпрестижніших видів японських єдиноборств», – пише керівниця Національного реєстру рекордів України.

Перед поєдинком рікісі посипають сіллю глиняний ринг (дохьо). Євген також це робив, віддаючи шану давнім ритуалам цього виду японської боротьби.

«Хоча вибороти чемпіонство в одному з найпрестижніших турнірів в Японії йому допомогло, звісно, не це. А наполеглива праця, регулярні тренування, спортивний характер і зовсім не дитяча воля до перемоги», – додала Вєтрова.

Офіційно про рекорд оголосили в Харкові під час відкриття змагань з боксу за Кубок міського голови Ігоря Терехова. Саме там презентували нову номінацію – «Наймолодший чемпіон національних дитячих змагань з сумо в Японії».

У Харкові на відкритті змагань з боксу за Кубок міського голови офіційно оголосили про відкриття нової номінації фото: Лана Вєтрова

Український рекорд увійде до Національного реєстру як приклад сили, наполегливості та міжнародного визнання юного спортсмена.

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