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12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії

12-річний Євген Грицьков з Харкова став новим рекордсменом України

Юний спортсмен із Харкова Євген Грицьков став чемпіоном престижного японського турніру з сумо Wanpaku sumo та встановив новий національний рекорд. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає «Главком»

12-річний Євген Грицьков з Харкова став новим рекордсменом України як наймолодший чемпіон національних дитячих змагань з сумо в Японії. Він здобув перемогу на одному з найпрестижніших дитячих турнірів із сумо.

Турнір Wanpaku sumo відбувся 4 серпня минулого року в Токіо. Тоді Євгену було 11 років і 6 місяців.

Турнір Wanpaku sumo відбувся 4 серпня минулоро року в Токіо. Тоді Євгену було 11 років і 6 місяців
Турнір Wanpaku sumo відбувся 4 серпня минулоро року в Токіо. Тоді Євгену було 11 років і 6 місяців
фото: Лана Вєтрова

«І можете собі уявити, якою сенсацією стало для всієї Японії оголошення українця Євгена Грицькова чемпіоном в одному з найпрестижніших видів японських єдиноборств», – пише керівниця Національного реєстру рекордів України.

Перед поєдинком рікісі посипають сіллю глиняний ринг (дохьо). Євген також це робив, віддаючи шану давнім ритуалам цього виду японської боротьби.

«Хоча вибороти чемпіонство в одному з найпрестижніших турнірів в Японії йому допомогло, звісно, не це. А наполеглива праця, регулярні тренування, спортивний характер і зовсім не дитяча воля до перемоги», – додала Вєтрова.

Офіційно про рекорд оголосили в Харкові під час відкриття змагань з боксу за Кубок міського голови Ігоря Терехова. Саме там презентували нову номінацію – «Наймолодший чемпіон національних дитячих змагань з сумо в Японії».

У Харкові на відкритті змагань з боксу за Кубок міського голови офіційно оголосили про відкриття нової номінації
У Харкові на відкритті змагань з боксу за Кубок міського голови офіційно оголосили про відкриття нової номінації
фото: Лана Вєтрова

Український рекорд увійде до Національного реєстру як приклад сили, наполегливості та міжнародного визнання юного спортсмена.

Нагадаємо, 26 липня 2025 року, п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України – Говерлу. Юна рекордсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

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Теги: діти рекорд сумо перемога

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12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії
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