Україна отримала від Литви партію бронетранспортерів
Влада Литви надала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, десять з яких оснащені мінометами
Литва передала Україні нову партію американських гусеничних бронетранспортерів М113, більшість з яких з мінометами. Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та дві одиниці танків з системою керування вогнем) та боєприпаси», – написав Арвідас Анушаускас.
Міністр також уточнив, що Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну уже відправлено 62 М113 різного призначення.
Раніше повідомлялося, що жителі Литви зібрали $250 тис. у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.
Також Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink.
Коментарі — 0