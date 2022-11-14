Україна отримала від Литви партію бронетранспортерів

M113 – гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу

Влада Литви надала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, десять з яких оснащені мінометами

Литва передала Україні нову партію американських гусеничних бронетранспортерів М113, більшість з яких з мінометами. Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та дві одиниці танків з системою керування вогнем) та боєприпаси», – написав Арвідас Анушаускас.

Міністр також уточнив, що Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну уже відправлено 62 М113 різного призначення.

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M113 – це американський основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

Раніше повідомлялося, що жителі Литви зібрали $250 тис. у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.

Також Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink.