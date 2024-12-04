Стало відомо, де і коли відбудеться похорон мера Дніпрорудного Матвєєва

Поховання мера міста Дніпрорудне відбудеться на Київщині

Поховання мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва відбудеться завтра, 5 грудня, в Бучі об 11:00 на кладовищі по вулиці Антонія Михайлівського. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Він був викрадений ворогом майже три роки тому в Запорізькій області, бо забезпечував життя громади, яка його обрала й довіряла йому», – написав мер Києва.

Євгеній Матвєєв фото з відкритих джерел

Як зазначив Кличко, від початку широкомасштабного російського вторгнення були захоплені в полон 55 посадовців органів місцевого самоврядування. Залишаються увʼязненими троє очільників громад.

Нагадаємо, мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв загинув в російському полоні. Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгенія Матвєєва.

Два роки і вісім місяців Матвєєв перебував у полоні в окупантів, де його катували. Під час останнього обміну тіло було повернено в Україну.

До слова, близько 40% людей повернутих з полону вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, а їх статус не був підтвердженим Міжнародним комітетом Червоного Хреста.