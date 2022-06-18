Луценко, ласуючи черешнею, повідомив гарні новини з фронту (відео)

Ексгенпрокурор розповів, що українські артилеристи вже бачать у приціл Чорнобаївку

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив відео, на якому ласує херсонською черешнею. Смакуючи ягоди ,він повідомив три гарних новини.

«Перше. На наші дільниці фронту прибуває західна артилерія. За останній час її стало втричі більше. Друге. Наші славні артилеристи вже бачать у приціл Чорнобаївку, скоро будуть привіти. Третє. Херсонська черешня уже вільна», – сказав Луценко.

Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.



