Генерал Москаль зізнався, на скількох мовах може матюкатися

Політик розповів, коли його дістають, вдається до румунських непристойностей

Український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль, відомий своїм крутим норовом та любов’ю до міцного слівця, розповів, скількома мовами може матюкатися. Про це він розповів у програмі «Гончаренко рулить».

Так, за словами політика, окрім літературної української, він може непристойно висловлюватися ще й гуцульським, бессарабським та закарпатським діалектом. Москаль також проказав соромітський віршик із гуцульського фольклору:

«У горах паде сніг,

Робіть, тату, сани.

Як не віддали мене заміж

Є*іть мене самі».

Крім того, політик зізнався, коли його починають діставати, вдається до румунських матюків, наприклад, «nu fute capu», що означає: «не ї*и голову».

Раніше Москаль оприлюднив нові подробиці замаху на Шефіра. За його слоами, це постановка, режисери якої не розуміються ні в криміналістиці, ні в балістиці, ні в оперативно-розшуковій діяльності.

Також Геннадій Москаль назвав більш серйозну загрозу для країни, ніж газопровід «Північний потік-2». На думку Москаля, для української економіки велику загрозу становить російський газопровід «Турецький потік».

Крім того, Москаль порадив Порошенку їхати на Мальдіви та не перейматися політичним майбутнім.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього опитування соціологічної компанії Socis, різниця президентських рейтингів Порошенка та Зеленського скорочується.

Понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Водночас сам Зеленський сумнівається, що піде на другий термін.



