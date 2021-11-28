  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Генерал Москаль зізнався, на скількох мовах може матюкатися

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Москаль любить ввернути в розмову міцне слівце - Генерал Москаль зізнався, на скількох мовах може матюкатися
    Москаль любить ввернути в розмову міцне слівце
    фото: скріншот із відео

    Політик розповів, коли його дістають, вдається до румунських непристойностей

    Український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль, відомий своїм крутим норовом та любов’ю до міцного слівця, розповів, скількома мовами може матюкатися. Про це він розповів у програмі «Гончаренко рулить».

    Так, за словами політика, окрім літературної української, він може непристойно висловлюватися ще й гуцульським, бессарабським та закарпатським діалектом. Москаль також проказав соромітський віршик із гуцульського фольклору:

    «У горах паде сніг,

    Робіть, тату, сани.

    Як не віддали мене заміж

    Є*іть мене самі».

    Крім того, політик зізнався, коли його починають діставати, вдається до румунських матюків, наприклад, «nu fute capu», що означає: «не ї*и голову».

    Раніше Москаль оприлюднив нові подробиці замаху на Шефіра. За його слоами, це постановка, режисери якої не розуміються ні в криміналістиці, ні в балістиці, ні в оперативно-розшуковій діяльності.

    Також Геннадій Москаль назвав більш серйозну загрозу для країни, ніж газопровід «Північний потік-2». На думку Москаля, для української економіки велику загрозу становить російський газопровід «Турецький потік».

    Крім того, Москаль порадив Порошенку їхати на Мальдіви та не перейматися політичним майбутнім.

    Нагадаємо, за результатами нещодавнього опитування соціологічної компанії Socis, різниця президентських рейтингів Порошенка та Зеленського скорочується.

    Понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

    Водночас сам Зеленський сумнівається, що піде на другий термін.

    Читайте також інтерв’ю: Геннадій Москаль: Зеленський робить все, аби в Порошенка було політичне майбутнє


    Теги: Геннадій Москаль політика Турецький потік Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генерал Москаль зізнався, на скількох мовах може матюкатися