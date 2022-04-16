Росія визнала: в Україні загинув ще один їхній генерал

Подробиці ліквідації генерала окупантів поки що невідомі

Володимира Фролова поховали сьогодні в Петербурзі

В суботу, 16 квітня, у Петербурзі поховали заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Володимира Петровича Фролова. Як повідомляють російські ЗМІ, похорон пройшов на Серафимівському цвинтарі з військовими почестями, у церемонії взяв участь губернатор Олександр Бєглов.

За словами губернатора, Володимир Фролов «пав смертю хоробрих» у боях із Збройними силами України. Також Бєглов назвав участь генерала в агресії проти України «військовим та людським обов'язком».

Про обставини і місце загибелі чергового російського генерала не повідомляється.

Нагадаємо, що 19 березня захисники України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

За декілька днів до цього Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

Також українські військові ліквідували командира полку ВДВ полковника Сухарєва.

Крім того, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.