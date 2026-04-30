Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії

Британія створює морський альянс як доповнення до НАТО

Десять країн домовилися про спільні сили з готовністю негайного реагування на тлі зростання активності РФ на морі

Велика Британія разом із дев’ятьма європейськими державами домовилася про створення багатонаціонального морського угруповання для протидії загрозам з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандувача Королівських ВМС адмірала Гвіна Дженкінса.

Нова структура функціонуватиме як «доповнення до НАТО» та посилюватиме оборонні можливості союзників у регіоні. «Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки», – наголосив він.

Йдеться про країни-учасниці Об’єднаних експедиційних сил (JEF), які минулого тижня підписали декларацію про наміри створити «багатонаціональні морські сили». До ініціативи, окрім Британії, долучаються Нідерланди, п’ять держав Північної Європи – Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія – а також три країни Балтії. Також розглядається можливість приєднання Канади.

За словами Дженкінса, нове угруповання має забезпечити спільну підготовку, оперативну координацію та готовність до негайного реагування.

«Воно повинно бути готовим негайно вступити в бій у разі потреби – з реальними можливостями, реальними військовими планами і реальною інтеграцією», – заявив адмірал.

Передбачається, що управління силами здійснюватиметься зі штабу британських збройних сил у Нортвуді поблизу Лондона. Дженкінс також звернув увагу на зростання активності Росії в акваторіях поблизу Британії.

«Випадки проникнення Росії в наші води зросли майже на третину за останні два роки», – зазначив він, додавши, що країна фактично має «відкритий морський кордон з Росією на півночі».

Окремо вказується, що Велика Британія планує посилити свої можливості за рахунок використання морських безпілотників.

Нагадаэмо, що українські військовослужбовці проходять у Великій Британії черговий етап підготовки в межах міжнародної навчальної операції. Під час навчань військові відпрацьовують надання першої допомоги під вогнем, зупинку масивної кровотечі за допомогою турнікета та гемостатичних засобів, забезпечення прохідності дихальних шляхів, декомпресію напруженого пневмотораксу та евакуацію пораненого з-під вогню із дотриманням протоколу тактичної допомоги пораненим у бою.