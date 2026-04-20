Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область

Зафіксовано 155 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів і об’єктів інфраструктури

Протягом останньої доби військові РФ завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей травмовано внаслідок ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначається, війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Балабиному, Вільнянці, Терсянці, Любицькому, Барвинівці, Лісному, Оріхову, Микільському, Чарівному, Копанях, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Долинці та Широкому.

392 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Зарічне, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лукʼянівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки та Добропілля.

Зафіксовано девʼять обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гіркому.

168 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лукʼянівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

До слова, уночі 20 квітня російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про одного постраждалого та пошкодження будинків.