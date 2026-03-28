Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі

Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня

Персонал та пацієнтки пологового будинку не постраждали

Цієї ночі російські терористи атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Унаслідок масованого обстрілу є постраждалі. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

Через російський удар є пошкодження пологового будинку та багатоповерхівки. Також у приватному секторі виникли пожежі у житлових будинках.

«У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Також з'явились і кадри атаки, на яких видніються пожежі.

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.