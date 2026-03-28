Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня
скриншот з відео

Персонал та пацієнтки пологового будинку не постраждали

Цієї ночі російські терористи атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Унаслідок масованого обстрілу є постраждалі. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

Через російський удар є пошкодження пологового будинку та багатоповерхівки. Також у приватному секторі виникли пожежі у житлових будинках.

«У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Також з'явились і кадри атаки, на яких видніються пожежі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. 

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Читайте також:

Теги: пожежа Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мама Давида Світлана заявила, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
4 березня, 14:58
Внаслідок атаки дронів по Миколаєву постраждали троє людей
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
6 березня, 19:05
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
11 березня, 05:55
Слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
12 березня, 23:18
На пожежі від ДСНС працювало 30 людей особового складу та вісім одиниць техніки
У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
15 березня, 18:31
Росія обстріляла Куп'янщину безпілотниками
РФ влучила по медзакладу на Харківщині: на місці виникла масштабна пожежа (фото)
22 березня, 12:55
Після атаки РФ у місті спалахнула пожежа
Окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені
23 березня, 07:02
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
У Боярці сталася пожежа, спричинена загоранням трави
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
Вчора, 17:11

Новини

Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі
Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео
Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua