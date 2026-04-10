Росія майже всю ніч обстрілювала Одесу: місцева влада повідомила наслідки

Ростислав Вонс
Окупанти били по місту дронами
Через ворожу атаку зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури

Майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами Лисака, зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як відомо, повітряна тривога у місті оголошувалася з 00:32 по 04:18, а також з 05:13 до 07:12.

Нагадаємо, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.

До слова, уранці 6 квітня ворог здійснив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару місто Славутич тоді залишилося без електропостачання, що зачепило близько 21 тисячі мешканців.

Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
Росія майже всю ніч обстрілювала Одесу: місцева влада повідомила наслідки
Одеський університет не може розпочати розслідування про скандального викладача Музичка: у чому причина
Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
