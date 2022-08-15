Повітряної тривоги немає лише у окупованому Севастополі

Майже на всій території України оголошено повітряну тривогу.

Наразі тривоги немає лише у окупованому Севастополі.

Зазначимо, що після оголошення повітряної тривоги вибухи вже прогриміли у Харкові.

Відомо, що окупанти обстріляли Київський район міста. Інформації про постраждалих немає. Мер закликав містян залишатися в укриттях та дотримуватися правил двох стін.

Разом з тим сьогодні рашисти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

Також за минулу добу окупанти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Під обстріл потрапили житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанція.

Окупанти нанесли авіаудари, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ «Град», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.