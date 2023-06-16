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Макрон проситиме принца Саудівської Аравії про послугу щодо України – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макрон проситиме принца Саудівської Аравії про послугу щодо України – Politico
Мохаммед бін Салман прибув до Парижа із тижневим візитом
фото: AFP

Макрон «тиснутиме» на бін Салмана, аби той використав свій вплив на Росію

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 16 червня, приймає наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Вони проведуть переговори, присвячені війні в Україні та Близькому Сходу. Про це пише Politico із посиланням на офіційного представника Єлисейського палацу.

Зазначається, що під час обіду тет-а-тет Макрон «тиснутиме» на бін Салмана, аби той використав свій вплив на Росію.

Мохаммед бін Салман прибув до Парижа із тижневим візитом, під час якого він планує взяти участь у саміті Нового глобального фінансового пакту та відвідати прийом у столиці Франції наступного понеділка на підтримку кандидатури Саудівської Аравії на проведення всесвітньої виставки Expo 2030.

Видання зазначає, що позиція Саудівської Аравії стосовно війни Росії проти України до цього була «неоднозначною». Адже, з одного боку, Ер-Ріяд голосував за резолюції ООН, що засуджують агресію Росії, з іншого – протистояв закликам США збільшити видобуток нафти, щоб зменшити російські нафтові доходи.

Утім, за словами представника Єлисейського палацу, Саудівська Аравія показала, що «просунулася» з цього питання.

«Ми просимо, щоб (Саудівська Аравія – «Главком») допомогла нам прискорити українську перемогу, яка призведе до переговорів між Україною та Росією… На підставі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення», – сказав чиновник з Єлисейського палацу.

Раніше повідомлялося, що напруга у відносинах між Саудівською Аравією та Росією зростає.

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Теги: Еммануель Макрон Франція війна Саудівська Аравія росія Україна

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