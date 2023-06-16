Макрон проситиме принца Саудівської Аравії про послугу щодо України – Politico

Макрон «тиснутиме» на бін Салмана, аби той використав свій вплив на Росію

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 16 червня, приймає наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Вони проведуть переговори, присвячені війні в Україні та Близькому Сходу. Про це пише Politico із посиланням на офіційного представника Єлисейського палацу.

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Зазначається, що під час обіду тет-а-тет Макрон «тиснутиме» на бін Салмана, аби той використав свій вплив на Росію.

Мохаммед бін Салман прибув до Парижа із тижневим візитом, під час якого він планує взяти участь у саміті Нового глобального фінансового пакту та відвідати прийом у столиці Франції наступного понеділка на підтримку кандидатури Саудівської Аравії на проведення всесвітньої виставки Expo 2030.

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Видання зазначає, що позиція Саудівської Аравії стосовно війни Росії проти України до цього була «неоднозначною». Адже, з одного боку, Ер-Ріяд голосував за резолюції ООН, що засуджують агресію Росії, з іншого – протистояв закликам США збільшити видобуток нафти, щоб зменшити російські нафтові доходи.

Утім, за словами представника Єлисейського палацу, Саудівська Аравія показала, що «просунулася» з цього питання.

«Ми просимо, щоб (Саудівська Аравія – «Главком») допомогла нам прискорити українську перемогу, яка призведе до переговорів між Україною та Росією… На підставі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення», – сказав чиновник з Єлисейського палацу.

Раніше повідомлялося, що напруга у відносинах між Саудівською Аравією та Росією зростає.

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