Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Зустріч Трампа, Зеленського та Венса у Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року
фото: Reuters

Венс також визнав, що суперечка з Зеленським стала однією з найвідоміших подій його політичної кар’єри

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму інтерв’ю американському телебаченню назвав конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським, який стався 28 лютого в Овальному кабінеті, «найвідомішим моментом своєї політичної кар’єри», пише «Главком».

Венс відкинув припущення, що сварка була спланованою.

«Ми перегорнули сторінку, і зараз адміністрація США намагається побудувати продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, щоб завершити конфлікт», – сказав Венс. Він підкреслив, що розмова в Овальному кабінеті не відображає поточні відносини між Вашингтоном та Києвом.

В інтерв’ю The New York Post Венс також визнав, що суперечка з Зеленським стала однією з найвідоміших подій його політичної кар’єри. Він додав, що після цього інциденту стосунки між США та Україною значно покращилися, і він зробив висновки з того моменту, хоча спочатку був «розчарований ставленням Зеленського», яке він сприйняв як «грубість».

Варто зазначити, що 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Вже у травні цього року Джей Ді Венс вперше зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дом

Читайте також:

Теги: конфлікт сварка Джей Ді Венс Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Зеленський: Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом
18 жовтня, 03:43
Правоохоронці розшукують кривдника
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
13 жовтня, 05:21
Ракети «Фламінго» продемонстрували руйнівну потужність під час удару в Криму
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо
9 жовтня, 13:00
Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати
Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику
9 жовтня, 10:35
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом
Енергетична Ставка, зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів. Головне за 6 жовтня
6 жовтня, 21:13
Дональд Туск наголосив, що війна в Україні триває
Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні
2 жовтня, 15:55
Україна відзначає День захисників і захисниць. Наживо
Україна відзначає День захисників і захисниць. Наживо
1 жовтня, 10:48

Політика

Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua