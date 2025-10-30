Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність

Венс також визнав, що суперечка з Зеленським стала однією з найвідоміших подій його політичної кар’єри

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму інтерв’ю американському телебаченню назвав конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським, який стався 28 лютого в Овальному кабінеті, «найвідомішим моментом своєї політичної кар’єри», пише «Главком».

Венс відкинув припущення, що сварка була спланованою.

«Ми перегорнули сторінку, і зараз адміністрація США намагається побудувати продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, щоб завершити конфлікт», – сказав Венс. Він підкреслив, що розмова в Овальному кабінеті не відображає поточні відносини між Вашингтоном та Києвом.

В інтерв’ю The New York Post Венс також визнав, що суперечка з Зеленським стала однією з найвідоміших подій його політичної кар’єри. Він додав, що після цього інциденту стосунки між США та Україною значно покращилися, і він зробив висновки з того моменту, хоча спочатку був «розчарований ставленням Зеленського», яке він сприйняв як «грубість».

Варто зазначити, що 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Вже у травні цього року Джей Ді Венс вперше зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дом