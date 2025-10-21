Росія вводить нові обмеження на бензин у трьох регіонах через перебої з постачанням

Ліміт на бензин поширили в РФ: обмеження діють на АЗС ще трьох регіонів

В Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі АЗС продають не більше 20 літрів бензину «в одні руки»

У Росії продовжують запроваджувати обмеження на продаж бензину. З 21 жовтня мешканці Іркутської області, Бурятії та Забайкаллі можуть купувати на автозаправках не більше 20 літрів бензину на автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російські ЗМІ.

На автозаправних станціях Байкальської регіональної компанії (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі припинили вільний продаж бензину АІ-92 «в одні руки». Обмеження було введено на невизначений термін через перебої з відвантаженням пального від основних постачальників – Роснафти та Газпрому.

Відповідні обмеження торкнулися міст Іркутськ, Ангарськ, Улан-Уде та Заграєвського району. Також не більше 20 літрів бензину на авто стали продавати на заправках мережі Корс у Читі та Забайкальському краї. На заправках Роснафти бензин відсутній, а на станціях Газпромнафти у Красноярську також фіксуються перебої.

Минулого тижня жителі Краснокаменська повідомляли, що в місті працює лише одна заправка, де утворювалися величезні черги, оскільки на решті АЗС закінчився бензин АІ-92, АІ-95, АІ-100 та дизельне пальне.

Нагадаємо, що російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Зазначається, що російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину – 400 тис. тонн з 2 млн. Ситуація «критична»: після нальотів дронів на НПЗ, в результаті яких не менше шість заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн тонн.

У Росії на багатьох АЗС виник дефіцит бензину, що змусило деякі станції обмежити продаж до 10–20 літрів «в одні руки» або продавати лише дизель. Проблеми спостерігаються переважно в південних регіонах, Центральній Росії, Поволжі та на Далекому Сході, а також у Московській, Рязанській, Ленінградській та Нижегородській областях. Серед основних причин дефіциту називають сезонне зростання попиту, планові ремонти на нафтопереробних заводах (НПЗ) та подорожчання бензину на біржі.

У Росії триває загострення паливної кризи. Раніше обмеження на продаж бензину ввели в тимчасово окупованому Криму та Челябінській області, тепер вони поширилися на Тюменську, Свердловську та Новосибірську області. У деяких мережах АЗС уже повністю зупинили продаж окремих видів пального, що викликало черги та нестачу пального у регіонах.





