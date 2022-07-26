Свідомий проукраїнський спротив у Маріуполі набирає обертів – Андрющенко

Жителі Маріуполя не бояться висловити окупаційній владі своє незадоволення, бо звикли жити у демократичному суспільстві

Спротив жителів Маріуполя окупаційному режиму набирає обертів та переходить до активних дій. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у інтерв’ю «НВ».

«Свідомий проукраїнський спротив є, потроху набирає обертів, ми вже бачимо і деякі активні дії. Бачимо, що у нас маслобійня, як кажуть у місті, наш відомий завод «Сателіт» палає не перший тиждень і палає не просто так. Ми бачимо вже перші листівки, які розклеєні по місту. Все це прояви активного спротиву, вони набирають обертів», – зазначив він.

Андрющенко також розповів, що маріупольці не бояться виказувати своє незадоволення окупаційній владі.

«Інша ситуація – це те, що наші люди не бояться виказувати своє незадоволення в очі владі окупантів, – так. Це не зовсім спротив, це швидше звичка демократичного суспільства, як це не дивно, тому що в Маріуполі завжди так було. Дві складові: якщо влада щось обіцяє виконати, або вона має вийти до людей і пояснити, чому не виконала, вислухати людей, всі незадоволення, і сказати, коли це буде зроблено. Люди до цього звикли, якщо їм щось обіцяють або роблять без їх відома, наприклад, знесення будинків, це ж узагалі стосується кожного і це особисте. Люди дійсно не бояться вийти, зібратися», – сказав радник мера Маріуполя.

Представник маріупольської мерії навів приклад, як жителі міста вийшли на масовий протест. На його думку, протести у місті становлять загрозу для окупаційного режиму, росіяни розуміють, що вони не можуть контролювати суспільну думку.

«На Волонтерівці, це [мікрорайон] Кальміуського району, зібралося три тисячі людей. Туди приїхали колаборанти, поспілкувалися, втекли потім разом із військовими, незадоволення залишилося. Проблеми не вирішені, рано чи пізно воно спалахне. Так само будинки по вулиці Сонячній першими мали зносити без попередження майже, люди вийшли, відстояли свої будинки. В іншому районі теж люди вийшли, відстояли свій будинок від знесення, тому окупанти знесли той, що знаходиться поруч, якого навіть у схемі не було. А треба ж було, мабуть, прозвітувати про розбір завалів і знесення будинків. Це, мабуть, найбільш загрозлива ситуація для окупантів, і вони це розуміють, що вони не можуть контролювати суспільну думку в цьому напрямку. І ті колаборанти, які зараз очолюють міста, прекрасно це знають, тому що свого часу, ще рік тому вони користуючись тим же постійно хитали ситуацію, влаштовуючи тут тарифні майдани, якщо пам’ятаєте, була така ОПЗЖшна забавка», – сказав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників. Так, на ММК ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату.

Як відомо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.