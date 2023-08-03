Масована атака на столицю, евакуація сенату США: головне за ніч

Поліція виводить людей з будівлі Сенату США після непідтвердженого повідомлення про стрілка

Після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США

2 серпня, після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США. У ніч на 3 серпня країна-агресорка РФ здійснила чергову атаку на Київ баражуючими боєприпасами Shahed. Дуда підписав нову версію закону про розслідування російського впливу в Польщі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 3 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Масована атака на Київ

У ніч на 3 серпня країна-агресорка РФ здійснила чергову атаку на Київ баражуючими боєприпасами Shahed. Атака була масованою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Силами й засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей.

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За останніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога цієї ночі в столиці тривала рівно 3 годин і стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Сенат США евакуювався через можливу стрілянину

2 серпня, після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представників правоохоронних органів.

За інформацією Департаменту столичної поліції, о 14:30 за місцевим часом (або 21:30 за Києвом), на лінію екстреного виклику 911 надійшло повідомлення про стрілянину в Капітолії.

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У зв'язку зі «тривожним дзвінком 911», поліцейські офіцери розпочали обшук офісної будівлі Сенату та перевірку території навколо неї.

За повідомленням поліції, поки підтвердження про наявність нападника всередині немає.

Дуда підписав оновлений закон про розслідування російського впливу в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.

Закон розкритикували в Європейському Союзі, а також у США. Дуда спершу підписав його, але після застережень Брюсселя та Вашингтона запропонував зміни. Згідно зі змінами, депутати парламенту не можуть стати членами комісії. Також була вилучена заборона на обіймання державних посад, замість чого комісія буде висловлювати публічний вердикт і повідомляти, що не можна гарантувати, що визнана винною особа діє «в інтересах суспільства». Крім того, нова версія закону дозволяє оскаржувати рішення комісії в Апеляційному суді.

ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг, Тьєррі Бретон, має намір балотуватися на посаду президента Єврокомісії. В цей момент цю посаду займає Урсула фон дер Ляєн, проте її повноваження спливають у 2024 році. Зазначається, що Бретон набув значну владу, зосереджуючи у своїх руках ключові рішення Європейського союзу.

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Уже восени заступниця президента Європейської комісії Маргрете Вестагер може покинути свою посаду, вона займається питаннями конкуренції. Разом із Бретоном вони виписували багатомільярдні штрафи американським цифровим корпораціям.

Попри те, що наявність влади в Комісії не є гарантією стати її лідером – йому знадобиться підтримка всіх європейських лідерів, а також підтвердження парламенту.

Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни

Проводити вибори під час війни в Україні неможливо, оскільки військовослужбовці не матимуть змоги проголосувати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За словами Данілова, тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю. Він підкреслює, що думка українського народу має бути на першому місці, і до тих пір, поки триває війна люди «в пікселі та окопах» не зможуть проголосувати.

Вибух в окупованому Мелітополі

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

«Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста», – йдеться у повідомленні.

Мер міста не надав детальної інформації, але зазначив, що влада наразі встановлює подробиці «вечірньої метушні».

Після вибуху, колаборант Володимир Рогов повідомив про інцидент у своєму каналі в Telegram. О 21:38 він заявив, що «щойно в центрі міста пролунав вибух». Про додаткові деталі обіцяв повідомити пізніше.

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Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства

Частина співробітників та їхні сім'ї зі США посольства в Нігерії отримали наказ про тимчасову евакуацію через події, які відбуваються в країні. Про це повідомляє TheGuardian.

«Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент наказує тимчасово покинути ненадзвичайний урядовий персонал США та відповідних членів сімей з посольства США в Ніамеї», - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Також, він зазначив, що при цьому місія США у Нігерії продовжує свою діяльність і вище керівництво залишиться у країні.