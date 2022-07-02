Масштаби брехні зростають. Кремль заявляє, що Україна сама блокує свої порти

Рашисти придумали фейк про блокування Києвом 70 іноземних суден у шести портах

Блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу. Після санкцій та звинувачень Росія вигадала черговий фейк про те, що українська влада блокує вихід у відкрите море 70 закордонних судів з 16 країн. З такою заявою виступив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Окупанти, які замінували порти та постійно обстрілюють Одещину, Херсон та Миколаїв, заявили, що начебто ці загрози обстрілу створює Україна.

«У шести портах (Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаков, Одеса та Південний) залишаються заблокованими 70 іноземних суден із 16 держав. ...загроза обстрілу та висока мінна небезпека не дозволяють судам безперешкодно вийти у відкрите море», – сказав Мізинцев.

Окупант зазначає, що начебто російські війська створили необхідні умови для функціонування двох морських гуманітарних коридорів, які є безпечними смугами для руху суден. У Чорному морі (щодня з 08:00 до 19:00) – для виходу з портів Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний у південно-західному напрямку від територіального моря України довжиною 139 миль та шириною 3 милі. В Азовському морі (цілодобово) – для виходу з порту Маріуполь довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря.

Викрадення українського зерна Мізинцев пояснив, як «сприяння РФ зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору із вивезення сільськогосподарської продукції з території України».

Як підтвердження своїх слів, рашист згадав про втечу своїх військових з острова Зміїний і назвав це «жестом доброї волі», хоча їм довелося покинути території через потужні удари ЗСУ.

Під кінець своєї промови російський військовий звинуватив українську владу у начебто «ухилянні від взаємодії з представниками іноземних держав та компаній-судновласників у вирішенні питання забезпечення безпечного виходу заблокованих суден до районів збору».

Нагадаємо, раніше делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».