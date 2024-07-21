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Дружина президента Південної Кореї пройшла допит через розкішну сумку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дружина президента Південної Кореї пройшла допит через розкішну сумку
Першу леді Кім Кен Хі викликали до будівлі урядової служби безпеки
фото: EPA-EFE/Yonhap

Рейтинг несхвалення південнокорейського лідера Юна Сук Йоли сягнув найвищого рівня із початку цього року

Південнокорейська прокуратура вперше допитала першу леді Південної Кореї Кім Кен Хі через звинувачення в отриманні в подарунок від чоловіка розкішної сумочки Dior і в маніпуляціях з акціями компанії Deutsche Motors. Про це повідомляє Yonhap із покликанням на прокуратуру Центрального округу Сеула.

Першу леді Кім Кен Хі викликали до будівлі урядової служби безпеки в суботу, її допит тривав близько 12 годин. Подробиці розслідування не розголошуються.

Адвокат Кім повідомив журналістам, що на допиті перша леді «відповідала щиро і говорила правду».

Зазначається, що рейтинг несхвалення президента Південної Кореї Юна Сук Йоли сягнув найвищого рівня із початку цього року, коли питання щодо сумочки загострилися. Він вперше вибачився за це на пресконференції у травні.

Головна опозиційна Демократична партія також звинуватила Кім у маніпуляціях з акціями в 2010 і 2011 роках. Утім, сама вона і президентський офіс це заперечують. Юн наклав вето на законопроєкт, ухвалений опозицією наприкінці минулого року, який закликав до призначення спеціального радника для розслідування операцій першої леді з акціями.

Нагадаємо, що скандал спровокувало відео з дружиною президента Південної Кореї, зняте наприкінці 2022 року пастором Чхве Чже Йонгом, який прагнув пом'якшити жорстку позицію очільника держави щодо Північної Кореї. На опублікованих кадрах видно, як пастор заходить до офісу фірми, якою керує Кім і передає їй сумку, у якій нібито лежить клатч від Dior за три мільйони вон (близько 2200 доларів).

На це Кім сказала: «Чому ти продовжуєш приносити це?», а потім просить його не робити цього і додає: «Ніколи не купуй нічого дорогого, як це», коли вони закінчують розмову. Відео з’явилося приблизно через рік на сайті, який часто представляє погляди, протилежні політиці Юна. У січні воно привернуло більш широку увагу ЗМІ. Журналісти звинуватили першу леді Кім і президента Юна в порушенні Закону про боротьбу з підкупом і отриманні хабарів.

До слова, Південна Корея ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Москвою та Пхеньяном. 

Теги: Південна Корея президент перша леді

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