Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19
Зростає кількість хворих на Covid-19, які потребують штучної вентиляції легень
фото з відкритих джерел

За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини

Столичні медики продовжують фіксувати підвищення захворюваності на Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Зазначається, що зростає кількість госпіталізованих та пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Проте хвороба здебільшого триває без суттєвих ускладнень.

«Хворий, який не надто потерпає від симптомів, «списує» їх на втому, звичайний нежить. Він продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати Covid-19», – попередила Гінзбург.

Посадовиця закликала користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей і контакту з людьми із симптомами застуди, тримати дистанцію в багатолюдних місцях.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

Читайте також: В Україні захворюваність на Covid-19 з липня зросла вшестеро
Теги: Київ столиця вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
9 серпня, 17:01
Поліцейські з’ясували, що зловмисниця замовляла наркотики через Інтернет, фасувала та відправляла поштою замовникам
Надсилала наркотики поштою. Поліцейські столиці затримали жінку за збут метадону
7 серпня, 18:21
У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок
Аварія трамваю на Глибочицькій: «Київпастранс» назвав ймовірну причину
6 серпня, 12:24
8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
1 серпня, 15:54
Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Олени Теліги – 28 липня
У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці
26 липня, 19:58
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
26 липня, 15:13
Пляж «Венеція» у Києві
Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
23 липня, 13:09
22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло загиблого хлопця
Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
22 липня, 12:04
Опади спостерігаються у районі Петрівки, Оболоні, Куренівки
У Києві місцями йде довгоочікуваний дощ
17 липня, 14:54

Новини

У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19
Ухилялись від сплати податків. Правоохоронці викрили столичну компанію з продажу техніки
Ухилялись від сплати податків. Правоохоронці викрили столичну компанію з продажу техніки
Лише три пляжі у Києві є безпечними для купання: список
Лише три пляжі у Києві є безпечними для купання: список
Київ готує пересувні мобільні котельні: як вони даватимуть тепло взимку
Київ готує пересувні мобільні котельні: як вони даватимуть тепло взимку
Uklon покарав таксиста, який заявив військовому, що у ЗСУ служать «раби та холопи»
Uklon покарав таксиста, який заявив військовому, що у ЗСУ служать «раби та холопи»
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
22K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
14K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
3285
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua