У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19

Зростає кількість хворих на Covid-19, які потребують штучної вентиляції легень

За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини

Столичні медики продовжують фіксувати підвищення захворюваності на Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Зазначається, що зростає кількість госпіталізованих та пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Проте хвороба здебільшого триває без суттєвих ускладнень.

«Хворий, який не надто потерпає від симптомів, «списує» їх на втому, звичайний нежить. Він продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати Covid-19», – попередила Гінзбург.

Посадовиця закликала користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей і контакту з людьми із симптомами застуди, тримати дистанцію в багатолюдних місцях.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.