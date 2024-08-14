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Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж
Населений пункт Суджа перебуває під контролем ЗСУ
фото: Наталя Нагорна/ТСН

За словами журналістів, у Суджі залишилося близько 100 осіб

Українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні. Репортаж з Суджі показав ТСН.

Зокрема, за словами журналістів, у Суджі залишилося близько 100 осіб. Крім дорослих, там є і діти. Українські захисники зняли російський прапор з однієї з адмінбудівель у Суджі, розташованій приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю.

Знищена техніка ворога
Знищена техніка ворога
фото: Наталя Нагорна/ТСН
Колона розбитої техніки росіян
Колона розбитої техніки росіян
фото: Наталя Нагорна/ТСН
Номерні знаки техніки ворога
Номерні знаки техніки ворога
скріншот

Також на в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, що має російські номерні знаки та специфічні позначки ворога. Бойові машини їхали у бік українського кордону.

«Саме місто Суджа не сильно поруйноване. Більшість ушкоджень від авіабомб, які кидають самі ж росіяни. У підвалах будинків перебувають люди. Зараз українські військові беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли їм гуманітарну допомогу», – розповіла репортерка.

Пошкоджена будівля внаслідок бойових дій
Пошкоджена будівля внаслідок бойових дій
фото: Наталя Нагорна/ТСН
Українські журналісти поблизу російського вказівного знаку
Українські журналісти поблизу російського вказівного знаку
фото: Наталя Нагорна/ТСН

Місцеві жителі, які залишилися в місті, скаржаться, що їх не просто не вивезли, їм навіть не повідомляли про евакуацію. Деякі з них вже тиждень перебувають у підвалах, звідки майже неможливо вийти через авіабомби. У людей залишилося критично мало їжі. При цьому місцеві жителі дякують ЗСУ за допомогу.

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Люди ховаються у підвалах від авіабомб, які кидає армія РФ
фото: ТСН

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

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Теги: Курщина журналіст війна окупанти росіяни ЗСУ

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