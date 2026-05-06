Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)
На Закарпатті не можуть загасити масштабну лісову пожежу
фото: ДСНС Закарпаття

Закарпатська обласна прокуратура встановлює причини масштабної лісової пожежі

На Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі поблизу селища Воловець Мукачівського району. Станом на ранок 6 травня вогонь пройшов площу близько 75 га в урочищі Кілиця. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України та очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.

«На Мукачівщині в районі селища Воловець пожежа охопила близько 75 га лісу», – повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Ситуація залишається складною, вогонь не вдається приборкати. Повідомлення про загоряння лісу на схилах Боржавського хребта надійшло до Служби порятунку напередодні. Через складний рельєф, засушливу погоду та сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося високогір’ям.

Палає ліс на Закарпатті
Палає ліс на Закарпатті
фото: ДСНС України

До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки. Крім закарпатських рятувальників, на допомогу прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей. Також для приборкання вогню у важкодоступних місцях задіяно літаки, які здійснюють скиди води.

Палає ліс на Закарпатті
Палає ліс на Закарпатті
фото: ДСНС України

За фактом масштабної пожежі правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство встановлює причини виникнення вогню, серед основних версій — необережне поводження з вогнем або навмисний підпал сухостою.

Палає ліс на Закарпатті
Палає ліс на Закарпатті
фото: ДСНС України

«Кримінальне провадження за фактом пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП «Ліси України» зареєстроване Мукачівською окружною прокуратурою. Попередня правова кваліфікація у провадженні – ч. 2 ст. 245 Кримінального Кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, спричинили тяжкі наслідки)», – сказала речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега.

Палає ліс на Закарпатті
Палає ліс на Закарпатті
фото: ДСНС України

За словами речниці прокуратури, наразі правоохоронці не можуть назвати причини пожежі.

«Це неможливо, допоки не погасять вогонь. Утім, першочергово слідчі будуть перевіряти людський фактор та природні чинники щодо виникнення масштабної пожежі», – сказала Марина Безега.

«Главком» писав, що у селі Ізки Хустського району на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному готельному комплексі на території одного з курортів. Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється конструкціями будівлі, а рятувальники не мають доступу до пожежного водопостачання.

Нагадаємо, у січні 2025 року горів готель на закарпатському гірськолижному курорті «Драгобрат». Рятувальників довелося стягувати з кількох міст, а гасіння ускладнювалося важкодоступністю гірської місцевості. 20 відпочивальників евакуювали, жертв не було.

Читайте також:

Теги: пожежа Закарпаття ліс прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА атакували Луганщину ввечері 5 травня
Окуповані Крим та Луганщина потрапили під атаку БпЛА
Сьогодні, 03:28
Вагони стали непридатними до експлуатації набагато раніше передбаченого нормативного строку через неякісну сталь і грубі зварні порушення
Неякісні вагони для Укрзалізниці: керівників заводу підозрюють у збитках на 64 млн
4 травня, 17:46
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустрітися у Береговому
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
28 квiтня, 19:07
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
28 квiтня, 05:34
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
25 квiтня, 05:56
Сусіди характеризують стрільця як потайну людину
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
19 квiтня, 18:31
Ворожа атака на українські міста: головне за ніч 16 квітня
Ворожа атака на українські міста: головне за ніч 16 квітня
16 квiтня, 05:57
Мелітополь після атаки БпЛА
Безпілотники атакували Луганщину та Мелітополь
10 квiтня, 01:31
Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч
8 квiтня, 06:01

Суспільство

На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)
На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині

Новини

Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua