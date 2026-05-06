На Закарпатті вирує масштабна пожежа: вогонь охопив десятки гектарів лісу (фото)

На Закарпатті не можуть загасити масштабну лісову пожежу

Закарпатська обласна прокуратура встановлює причини масштабної лісової пожежі

На Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі поблизу селища Воловець Мукачівського району. Станом на ранок 6 травня вогонь пройшов площу близько 75 га в урочищі Кілиця. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України та очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.

«На Мукачівщині в районі селища Воловець пожежа охопила близько 75 га лісу», – повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Ситуація залишається складною, вогонь не вдається приборкати. Повідомлення про загоряння лісу на схилах Боржавського хребта надійшло до Служби порятунку напередодні. Через складний рельєф, засушливу погоду та сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося високогір’ям.

Палає ліс на Закарпатті фото: ДСНС України

До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки. Крім закарпатських рятувальників, на допомогу прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей. Також для приборкання вогню у важкодоступних місцях задіяно літаки, які здійснюють скиди води.

Палає ліс на Закарпатті фото: ДСНС України

За фактом масштабної пожежі правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство встановлює причини виникнення вогню, серед основних версій — необережне поводження з вогнем або навмисний підпал сухостою.

Палає ліс на Закарпатті фото: ДСНС України

«Кримінальне провадження за фактом пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП «Ліси України» зареєстроване Мукачівською окружною прокуратурою. Попередня правова кваліфікація у провадженні – ч. 2 ст. 245 Кримінального Кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, спричинили тяжкі наслідки)», – сказала речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега.

Палає ліс на Закарпатті фото: ДСНС України

За словами речниці прокуратури, наразі правоохоронці не можуть назвати причини пожежі.

«Це неможливо, допоки не погасять вогонь. Утім, першочергово слідчі будуть перевіряти людський фактор та природні чинники щодо виникнення масштабної пожежі», – сказала Марина Безега.

«Главком» писав, що у селі Ізки Хустського району на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному готельному комплексі на території одного з курортів. Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється конструкціями будівлі, а рятувальники не мають доступу до пожежного водопостачання.

Нагадаємо, у січні 2025 року горів готель на закарпатському гірськолижному курорті «Драгобрат». Рятувальників довелося стягувати з кількох міст, а гасіння ускладнювалося важкодоступністю гірської місцевості. 20 відпочивальників евакуювали, жертв не було.